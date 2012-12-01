مجلس در کنترل دولت و نظارت بر فعالیت آن جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی حسینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح مهمترین پیگیری های انجام شده در استان در مجلس اظهارداشت: به گفته امام راحل مجلس در راس امور است و باید با نظارت و کنترل دولت زمینه اجرای قوانین را فراهم کند.

وی افزود: دولت اولین مرکزی است که باید قوانین مجلس را اجرا کند تا دیگران نیز ملزم به رعایت آن شوند و اگر در اجرای آن مشکلی داشت با دادن لایحه لازم است به اصلاح آن کمک کند.

حسینی بیان کرد: برخی دولتها تمایل دارند تا مجلس خواسته های آنها را برآورده کند اما مجلس موظف است ضمن کنترل و نظارت جدی در چارچوب ضوابط با دولت هماهنگی لازم را داشته باشد.

با دولت در برخی مسائل اختلاف نظر داریم

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس با دولت فعلی اختلافاتی هم دارد که برای نمونه در محدود شدن ارز مخالف روش فعلی بودیم و یکی از سوالات از رئیس جمهور هم در این زمینه بود.

وی گفت: با تشکیل یک هیئت اقتصادی از سوی دولت و طرح مسائل در کمیسیون های تخصصی اوضاع کمی کنترل شده و بتدریج به شرایط بهتری می رسیم.

این نماینده گفت: به برخی مجریان اقتصادی دولت و برخی انتصابها در استان هم انتقاد داریم و اعتقاد داریم باید بهتر عمل می شد تا این مشکلات را نداشته باشیم.

وی اظهارداشت: در زمینه انتصاب های استانی از نظر قانونی نمی توانیم دخالت کنیم اما اگر مدیری ضعیف باشد پیگیری می کنیم تا با رفع نقاط ضعف خود زمینه خدمت بهتر به مردم فراهم شود در غیر این صورت باید تغییر کنند.

رسیدگی به سه هزار درخواست مردمی

حسینی تصریح کرد: با راه اندازی دفاتر نمایندگی در شهرستانهای قزوین، البرز و آبیک زمینه ارتباط بیشتر مردم با نمایندگان فراهم شده و تاکنون بیش از سه هزار نامه و درخواست مردمی دریافت و برای رسیدگی ارجاع شده که 90 درصد آنها پاسخ داده شده است.

وی بیان کرد: خود را خادم مردم محروم و میرزانویس آنها می دانم و افتخار میکنم ضمن پاسخگویی در حل مشکلات مردم سهیم باشم.

حسینی یادآورشد: پا برهنگان و مستضعفان نقطه اتکاء نظام هستند و در تنگناها و شرایط دشوار به کمک مسئولان و نظام می آیند لذا وظیفه داریم همه تلاش خود را برای خدمت به مردم بکار گیریم تا رضایت آنها جلب شود.

رسانه ها به حفظ وحدت کمک کنند

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصحاب رسانه از ارکان مهم اطلاع رسانی نظام هستند که باید با رعایت اصناف و وجدان و دقت در انعکاس خبرها به رسالت خود عمل کنند.

وی گفت: رسانه ها وظیفه دارند که مشکلات و نارسایی ها را نیز مطرح کنند اما می توان بسیاری از مسائل را قبل از طرح در رسانه ها با مدیر مربوط و نمایندگان در میان گذاشت و اگر نتیجه ای حاصل نشد نسبت به منعکس کردن آن اقدام کرد.

حسینی اظهارداشت: در تدوین قانون رسانه ها از کلیه فعالان این عرصه انتظار داریم دیدگاههای کارشناسی خود را مطرح کنند تا قانونی جامع تدوین و اجرایی شد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در کمیسیون فرهنگی بیش از 160 ردیف اعتباری گرفته شده که با دریافت گزارش ازنهادهای مربوط فعالیتهای انجام شده کنترل و نظارت می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با پیگیری امور مربوط به استان و جلسه با وزرای جهاد کشاورزی و نیرو برای تامین آب دشت قزوین، ذخیره سازی آب مورد نیاز در تابستان، بررسی وضعیت دامداران و شهرک صنعتی دامداری بشاریات، گرانی نهاده ها، جلسه با وزیر راه و شهرسازی برای آسفالت جاده های روستاهای بالای 50 خانوار، اجرایی شدن مصوبات سفر سوم رئیس جمهور به استان، حل مشکلات مسکن مهر، جلسه با وزیر صنعت برای ارائه گزارش کامل از واحدهای صنعتی مشکل دار و وزیر ورزش از امور انجام شده است.

این نماینده از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار ویژه برای کمک به امور مساجد استان خبر داد و گفت: پیگیری احداث مترو هشتگرد به قزوین، راه اندازی قطار قزوین به قم، راه آهن قزوین به رشت از دیگر اموری است که با جدیت در حال پیگیری است.

هماهنگی نمایندگان و مسئولان استان مطلوب است

حسینی اظهارداشت: خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی بین مسئولان استان و نمایندگان وجود دارد که این روند به تسریع در امور کمک می کند.

در ادامه این نشست، خبرنگاران سوالات خود در زمینه های مختلف مطرح کردند.

حسینی در پاسخ به سوالی در زمینه کمبود اعتبارات استانی و عدم استفاده از ورزشگاه تازه تاسیس 15 هزارنفری قزوین گفت: در جذب بودجه اعتباری خوب عمل نکرده ایم و در ردیف های آخر هستیم که با تلاش و پیگیری نمایندگان امیدواریم این جایگاه ارتقاء یابد.

در ورزش مافیا وجود دارد

وی بیان کرد: استادیوم 15 هزارنفری که با هزینه زیادی ساخته شده باید در اختیار همه تیم ها قرار گیرد و قرار نیست وقتی تیم لیگ برتری نداریم این ورزشگاه بدون استفاده قرار گیرد.

این نماینده اظهارداشت: در ورزش مافیا وجود دارد و از رشد استعدادهای فراوان در این بخش جلوگیری می شود لذا باید در این زمینه اقدامی اساسی صورت گیرد تا مشکلات برطرف شود.

حسینی در پاسخ به سوالی در خصوص پرداختن مجلس به مسائل حاشیه ای سیاسی مانند طرح سوال و اصلاح قانون انتخابات هم گفت: باید پذیرفت که جریانات سیاسی تاثیرگذار هستند و برخی نیز حاشیه درست می کنند که در طرح سوال از رئیس جمهورهر چند غرضی در کار نبود اما برخی جریانات دنبال حل مشکلات اقتصادی نبودند بلکه پیگیر بازی سیاسی خود بودند.

این نماینده یادآورشد: در قانون انتخابات هم در برخی موارد مشکلاتی دیده می شود که تائید 25 خبره و 100نماینده برای تعیین رئیس جمهور وجهه مردمی بودن انتخابات را زیر سوال می برد که بی اختیار شدن وزارت کشور در این زمینه هم ایراد دارد که شورای نگهبان نیز آن را رد خواهد کرد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در مورد توانمندی مدیران استان هم گفت: هر مدیری نقاط ضعف و قوتی دارد که باید توامان دیده شود اما چون دولت در روزهای پایانی است مصلحت نبود در این وضعیت تغییری در مدیریت ارشد استان ایجاد شود و بزرگان استان مانند آیت الله باریک بین، آیت الله اسلامی و حجت الاسلام ابوترابی هم تمایلی به تغییر نداشتند.

وی یادآورشد: البته به برخی کارها و مدیران انتقاد جدی داریم اما موافق تغییر و جابجایی نیستیم هر چند از نظر قانونی نیز نباید در عزل و نصب ها دخالت کنیم.

حسینی در خصوص اصلاح قانون کار هم گفت: در اصلاح این قانون باید نظر کارگران، کارفرمایان و دولت گرفته شود تا هیچکس حقش ضایع نشود.

قزوین، کلان شهر نمی شود

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در مورد شرایط کلان شهر شدن قزوین تصریح کرد: پیشنهاد کلان شهر شدن قزوین توسط اینجانب ارائه شد اما باید حداقل 500 هزار نفر جمعیت داشته باشد که به دلیل عدم تحقق این شرط فعلا این موضوع منتفی است.

حسینی ارزیابی خود از دولت را مثبت دانست و گفت: به نظرم کارهای بزرگی توسط دولت انجام شده و توجه و رسیدگی به مناطق محروم، در دولت نهم، اجرای قانون یارانه ها و انرژی هسته ای شاهکاری است که تاکنون سابقه ندارد.

وی دوری از اشرافی گری را از دیگر ویژگی های دولت دانست و یادآورشد: البته در بخش فرهنگی در این دولت خوب عمل نشد، ارتباط با علماء و مراجع مطلوب نبود، در امور اقتصادی و ارز ضعیف عمل شد و انتظار ما ازعمل بی چون و چرا به دستورات رهبری از سوی دولت نیز برآورده نشد که ضعف دولت است.

حسینی در سوال دیگری در زمینه بی توجهی به مشکلات صنایع هم بیان کرد: اعتبارات زیادی به این بخش تزریق شد اما بجای حل مشکلات کارگری در دلالی سکه، مسکن و طلا بکار گرفته شد و امروز هم انتظار داریم اسامی این افراد که تسهیلات میلیاردی گرفته اند اعلام شود تا مردم بدانند چرا مشکلات کارگری حل نمی شود.

وی گفت: بدهی واحدهای صنعتی به سیستم بانکی از 60 هزارمیلیارد تومان فراتر رفته و اصل وام هم بازنگشته که باید پیگیری کنیم تا مردم در جریان امور قرار گیرند.

حسینی در زمینه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم افزود: در این زمینه دولت اختیاری ندارد و دستگاه قضایی باید بسرعت این احکام را اجرا کند تا اعتماد مردم جلب شود.

وی یادآورشد: وقتی مردم عادی برای یک وام دو میلیون تومانی باید چند ضامن داشته باشند چطور هزاران میلیارد تومان به راحتی در اختیار افرادی خاص قرار گرفته و مردم را بی اعتماد کرده است، لذا از دستگاه قضایی انتظار داریم هر چند کارهای خوبی انجام داده و پولها را به بیت المال بازگردانده اند در اسرع زمان به این پرونده خاتمه دهند تا مردم شاهد مجازات عوامل آن باشند.

حسینی بیان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم هاست اما بخشی مربوط به بی تدبیری است که باید 50 نفری که در اخلال بازار ارز دستگیر شده اند محاکمه شوند.

تهدید فضای مجازی استان

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص تهدید شدن فضای مجازی در استان یادآورشد: متاسفانه برخی اوقات همین وبلاگ نویس ها و شبکه های مجازی آنقدر احساس آزادی می کنند که با تهمت، افترا و انعکاس خبرهای غیر واقعی فضا را دچار مشکل می کنند که به اصل نظام آسیب می زنند.

وی افزود: در شبکه های مجازی باید حدود رعایت شود و دروغ ننویسند بلکه واقعیت ها منعکس شود تا فضا محدود نشود.

حسینی از انعکاس غیر واقعی مصاحبه خود در برخی رسانه ها هم انتقاد کرد و گفت: در آینده قوانینی وضع خواهد شد تا هم وبلاگ نویسان و هم مخاطبان حقشان تضییع نشود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص اختصاص اعتبارات فرهنگی برای حل مشکلات رسانه های استان گفت: این کار با جدیت در حال پیگیری است که امیدواریم با حل مشکلات اعتباری بتوانیم در این زمینه اقدام موثری انجام دهیم.