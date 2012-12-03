به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون احمدی تصریح کرد: کارخانه آهن اسفنجی سبا (متعلق به شرکت فولاد مبارکه) با ظرفیت تولید 1.5میلیون تن در سال ، به سبب طراحی و فن آوری ، دومین تولیدکننده این ماده در کشور محسوب می شود که از ظرفیت تولید بالاتر از یک میلیون تن (مگا مدول)برخورار است.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، همچنین درباره دو واحد تولید اکسیژن گفت: کارخانه فولاد سبا برای توسعه فولاد سازی و نورد پیوسته نیاز به واحدهایی برای تولید سیالات دارد از همین رو دو واحد تولید اکسیژن نی نیز در آن کارخانه احداث شد.
احمدی تصریح کرد: ظرفیت تولید این دو واحد 20 هزار متر مکعب اکسیژن در ساعت است. وی مجموع سرمایه گذاری انجام شده برای سه پروژه فوق را 313میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم این طرح ها نیز به هزار نفر می رسد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت: کارخانه تولید آهن اسفنجی سبا به همراه دو طرح اکسیژن فردا سه شنبه با حضور مقامات عالی کشور افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون احمدی تصریح کرد: کارخانه آهن اسفنجی سبا (متعلق به شرکت فولاد مبارکه) با ظرفیت تولید 1.5میلیون تن در سال ، به سبب طراحی و فن آوری ، دومین تولیدکننده این ماده در کشور محسوب می شود که از ظرفیت تولید بالاتر از یک میلیون تن (مگا مدول)برخورار است.
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