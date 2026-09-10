دو معاونت ریاست جمهوری مأمور پیگیری طرح مقابله با نفوذ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تصمیم جلسه ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ هیات وزیران درخصوص «مخالفت با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور و تعیین معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به عنوان نمایندگان دولت» با شماره ۶۶۲۴۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.