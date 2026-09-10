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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

دو معاونت ریاست جمهوری مأمور پیگیری طرح مقابله با نفوذ شدند

دو معاونت ریاست جمهوری مأمور پیگیری طرح مقابله با نفوذ شدند

هیئت وزیران با گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه مخالفت کرد و دو معاونت ریاست‌جمهوری را نمایندگان دولت تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصمیم جلسه ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ هیات وزیران درخصوص «مخالفت با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور و تعیین معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به عنوان نمایندگان دولت» با شماره ۶۶۲۴۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

کد مطلب 6943281
نفیسه عبدالهی

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