نمایشگاه کتاب مکزیک با ادای احترام به فوئنتس خاتمه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هرالد تریبیون، بیست و ششمین دور برگزاری نمایشگاه گوادالاخارا با ارایه بیش از 320 هزار عنوان کتاب متفاوت، و با میزبانی بیش از 700 هزار نفر دیروز به کار خود خاتمه داد.

یکی از مهمترین رویدادهای این نمایشگاه عدم حضور آلفردو برایس اچنیک نویسنده پرویی برای دریافت جایزه نمایشگاه کتاب گوادالاخارا بود. این جایزه که هر سال برای معرفی برترین اثر ادبی آمریکای لاتین در حوزه رمان اهدا می‌شود، امسال این نویسنده را برگزیده بود. اما انتخاب این نویسنده با اعتراض‌هایی روبرو شد چون او چندین سال پیش به سرقت ادبی متهم شده بود. با این حال 12 عضو گروه داوری با انتشار بیانیه‌ای او را به عنوان برنده مجددا تایید کردند و حاضر نشدند نویسنده دیگری را به جای او به عنوان برنده سال 2012 برگزینند.

این نمایشگاه که با هدف فراهم آوردن شرایط مثبت تجاری برای صنعت نشر اسپانیایی زبان برگزار می‌شود، پس از فرانکفورت به عنوان دومین رویداد بزرگ کتاب در نمایشگاه‌های جهان شناخته می‌شود و از سال 1987 توسط دانشگاه گوادالاخارا پایه‌گذاری شده است.

در این نمایشگاه که امسال نیز چون هر سال در آخرین شنبه ماه نوامبر شروع به کار ‌کرد و به مدت 9 روز ادامه ‌یافت، بیش از 40 کشور حضور داشتند و کشور شیلی میهمان افتخاری آن بود.

این نمایشگاه با بازدید 701 هزار و 857 نفر امسال رکورد شکست و در مقایسه با سال پیش استقبالی 6 درصدی را ثبت کرد. 38 میلون پزو آمار فروش امسال بود که در مقایسه با سال پیش که 33 میلیون پزو بود، این بخش نیز با افزایش روبرو شد. به گفته سازمان‌دهندگان این نمایشگاه در این دوره بیشترین استقبال از آثار کارلوس فوئنتس به عمل آمد.

جاناتان فرانزن، نویسنده آمریکایی که به عنوان نخستین برنده مدال فوئنتس در این نمایشگاه حضور یافت، فرناندو ساواتر، فیلسوف اسپانیایی، النا پوئیناتوسکا، نویسنده مکزیکی و ادواردز خورخه برنده جایزه سروانتس از چهره‌های برجسته حاضر در این نمایشگاه بودند.

در این دوره 1928 ناشر در فضایی به وسعت 35 هزار متر مربع حضور یافتند. حضور 500 نویسنده از 28 کشور، ارایه 18 هزار عنوان کتاب تخصصی، حضور 495 رسانه برای پوشش خبری این رویداد، برپایی 60 نشست خبری، 20 نشست دانشگاهی و اهدای 14 جایزه ادبی از دیگر دستاوردهایی بود که امسال به عنوان آمار کار این نمایشگاه ثبت شد.

این نمایشگاه شاهد رونمایی کتاب‌های متعددی بود که کتاب «چرخه‌های ارغوانی» نوشته سفیر شیلی در فرانسه، از جمله آنها بود.

این نمایشگاه برای بزرگداشت کارلوس فوئنتس امسال 5 روز را به بررسی آثار این نویسنده برجسته اختصاص داد. فرناندو دل پاسو دیگر نویسنده مکزیکی نیز که امسال بیست و پنجمین سال انتشار رمان «اخبار امپراتوری» او بود از دیگر چهره‌هایی بود که این نمایشگاه بر او متمرکز شد. این رمان به عنوان یکی از بهترین آثار اسپانیایی زبان قرن بیستم شناخته شده است. 80 سالگی النا پوئیناتوسکا، نویسنده مکزیکی نیز در این نمایشگاه گرامی داشته شد.