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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۲

۱۵۸ شب حماسه حضور در خیابان های زابل

۱۵۸ شب حماسه حضور در خیابان های زابل

زابل- مردم شهر زابل در صد و پنجاه و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان در سنگر خیابان حضور دارند.

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کد مطلب 6910066

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