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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۲

اختلاف رم و تل‌آویو؛ ایتالیا خرید رادار اسرائیلی را متوقف کرد

اختلاف رم و تل‌آویو؛ ایتالیا خرید رادار اسرائیلی را متوقف کرد

در پی افزایش اختلافات میان رم و تل‌آویو، یک دادگاه ایتالیایی قرارداد خرید سامانه راداری ساخت رژیم صهیونیستی برای فرودگاه فیومیچینو را به دلیل ابهام در روند انعقاد قرارداد متوقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، یک دادگاه اداری در ایتالیا اجرای قرارداد خرید سامانه راداری ساخت رژیم صهیونیستی برای فرودگاه «فیومیچینو» در شهر رم را به دلیل وجود تخلفات در روند انعقاد قرارداد متوقف کرد.

بر اساس این گزارش، دادگاه ضمن تعلیق قرارداد با شرکت نظامی «رافائل»، به مدیریت فرودگاه حدود دو ماه فرصت داده است تا این سامانه را با یک رادار ساخت شرکت ایتالیایی ELT جایگزین کند.

کارشناسان منصوب دادگاه اعلام کرده‌اند که این سامانه دارای قابلیت‌های نظامی است و به همین دلیل، انعقاد قرارداد آن باید بر اساس ضوابط متفاوتی انجام می‌شد. همچنین دادگاه پرونده این قرارداد را برای بررسی احتمال تخلفات قانونی به دادستانی رم ارجاع داده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در ماه‌های اخیر، روابط ایتالیا و رژیم صهیونیستی به‌دنبال اختلافات بر سر همکاری‌های نظامی و تحولات منطقه با تنش‌های فزاینده‌ای همراه بوده است.

کد مطلب 6910064

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