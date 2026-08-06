 دمای هوا در خراسان رضوی ۴ درجه افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوریخواه اظهار کرد: براساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد پدیده غالب جوی در سطح استان خواهد بود و در مناطق بادخیز و مستعد، وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گردوخاک و احتمال بروز خسارت پیشبینی میشود که در این خصوص هشدار سطح زرد صادر شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی امروز افزایش ابر، احتمال رعدوبرق و بارش پراکنده باران در برخی نقاط، بهویژه ارتفاعات استان، دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: از روز یکشنبه افزایش نسبی دما بین ۲ تا ۴ درجه برای خراسان رضوی پیشبینی میشود.
غیوریخواه همچنین گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، فریمان با ۱۲ درجه خنکترین و داورزن با ۳۹ درجه گرمترین شهر استان بوده است. دمای مشهد نیز در این مدت بین ۲۰ تا ۳۴ درجه ثبت شد و برای امروز و امشب دمای ۲۱ تا ۳۳ درجه پیشبینی میشود.
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