https://mehrnews.com/x3cKZ4 ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۸ کد مطلب 6910031 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۸ بسته خبری شبانه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 17 MB کد مطلب 6910031 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر مطهر شهید نورالله نارویی هلاکت اعضای یک تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان اطلاعیه مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ستوانیکم «نورالله نارویی» رسم «کمکی» در فرهنگ سیستانی؛ از کاهگلکشی تا برداشت گندم بدون دستمزد ۲ هزار و ۳۶۰ پروژه در سیستان و بلوچستان در هفته دولت افتتاح میشود برچسبها بسته خبری زاهدان سازمان اطلاعات سپاه
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