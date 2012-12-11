شهیدان جاوید کربلا/ روایت قصه کسانی که سعادت ابدی را رها نکردند

حادثه عظیم عاشورا پس از بعثت پیامبر اکرم(ص) و غدیر خم، بزرگترین رویداد تاریخی برای شیعه به شمار می‏آید. این رویداد، از ابعاد مختلفی در تشیع تأثیرگذاشته است: سوگواری برای امام حسین(ع) به صورت نیرومندترین سنت مذهبی در تمام جوامع شیعی و در تمام ادوار تاریخی، هویت‎بخشی به تشیع در درازای تاریخ اسلام، تبلور آن به عنوان خط تولی و تبری و بالاخره عاشورا چون چتری بر فراز جامعه شیعه، آن را در گذر تاریخ از بسیاری از تغییرها و دگرگونی‎ها حفظ کرده و پایبندی شیعیان را به اهل بیت(ع) ثابت نگاه داشته است.

نویسنده در این کتاب بر این باور است که در تاریخ بشری واقعه کربلا به همان اندازه که از حیث ماهیت حماسی حادثه‏ای بی نظیر است، از زاویه عاطفی حزن انگیز است. چنان که از منظر ژرفاکاوی تاریخی شگفت آور و تأملزا است. در نگاه شیعه کربلا تنها یک واقعه تاریخی نیست، رویدادی ویژه با شأن و مرتبه الهی است.

نویسنده در پیش گفتار آورده است: کربلا قصه مردان و زنانی است که سعادت ابدی را رها نکردند. آنان امام را تجسمی از سعادت ابدی و تاریخِ گویای کمال انسانی می‏دیدند. آنان در سیمای مبارک امام، هدف زندگی خود را می‏دیدند. آنان بصیرتشان چراغ راهشان و بینش ژرف و زلالشان کشتی عبور آنان از طوفان‏های درون و بیرون است. وقتی امام حسین(ع) دشواری نبرد را گوشزد کرد و به تیغ‏های تیز و شمشیرهای قدرت اشاره نمود، یاران امام گفتند: ما بر نیات و بصیرت‏هایمان هستیم.

این کتاب در دوفصل تقدیم خوانندگان می‏شود: فصل اول با نام نهضت امام حسین(ع) شامل پنج بخش است که با بررسی مختصری از واقعه کربلا آغاز می‏شود. پس از آن بحثی در باب منابع و مأخذی که در تدوین کتاب مورد استفاده قرار گرفته، آورده شده است، این منابع از کتاب‏های مقاتل، رجالی و حدیثی تا کتاب‏های تاریخی و سیره را در بر می‏گیرد. بخش‏های بعدی شامل کربلا در آینه آمار، منازل راه کاروان از مکه تا کربلا، تقسیم بندی شهدای کربلا با توجه به تیره و قبیله و زیارت‏نامه‏های ناحیه مقدسه و رجبیه می‎شود.

فصل دوم که شاما شش بخش است، اختصاص به شهدای نهضت امام حسین(ع) دارد. در ابتدا فضایل شهدای کربلا و سپس مختصری از زندگانی شهید جاوید کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)آورده شده است. آن گاه بررسی زندگی سایر شهدا آغاز می‏شود.

کتاب "شهیدان جاوید" (پژوهشی تاریخی درباره شهدای نهضت امام حسین)نوشته دکتر مرضیه محمد زاده برای نوبت اول امسال در 567 صفحه و شمارگان 1000 از سوی انتشارات حکمت منتشر شده است.