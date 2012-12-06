روزانه 700 گرم زباله توسط هر شهروند گلستانی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سردار زاده صبح پنجشنبه در جمع مسئولان استان در جلسه مدیریت پسماند، با اشاره به میزان ورودی زباله های خانگی تولیدی در سایت یک و دو سازمان مدیریت مدیریت پسماند در سال 90 افزود: میزان کل زباله های روستایی در سال 90 ،41 میلیون و 65 هزارو 486 کیلوگرم و میزان زباله روستایی در روز نیز 112 هزار و 508 تن بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین میزان زباله های شهری سالانه، 183 میلیون و 212 هزارو 498 کیلوگرم بود که سرانه تولید زباله شهری برای هرشهروند در روز 750 گرم بوده است و کل زباله های ورودی در سایت یک و دو استان، 224 میلیون و 277 هزارو 984 کیلوگرم است.

وی با اشاره به میزان زباله های خانگی تولیدی در سطح استان گلستان عنوان کرد: کل زباله های روستایی سالانه، 190 میلیون و 544 هزارو 600 کیلو گرم است که میزان زباله تولیدی در روستاهای سطح استان روزانه 522 تن است.



سردار زاده گفت: همچنین میزان کل زباله شهری سالانه در استان 231 میلیون و 529 هزارو 355 کیلوگرم است که میزان زباله شهری نیز در روز 634 تن است.

مدیرعامل سازمان پسماند گلستان بیان داشت: همچنین کل زباله های شهری و روستایی استان در سال 422 میلیون و 73 هزارو 955 کیلوگرم است.



وی اظهار کرد: در حال حاضر مدیریت پسماند شهری زباله 26 شهرداری موجود در استان را که توسط شهرداریها جمع آوری می گردد در دو سایت غربی و شرقی دریافت می کند و امر پردازش و یا دفن مهندسی انجام می دهد.

سردازاده بیان داشت: صرفاً شهرستان مراوه تپه به دلیل بعد مسافتی دارای سایت جداگانه مخصوص به خود است و همچنین در ارتباط با مدیریت پسماند روستایی و کسب مقام نخست کشوری یکی دیگر از فعالیتهای نوین سازمان مدیریت پسماند گلستان که مورد توجه دیگراستان ها به عنوان الگو قرار گرفته است جمع آوری و حمل و دفن زباله بیش از 70 درصد از روستاهای کل استان است.