کتابفروشی آبی هم تعطیل شد

محمدحسن طباطبایی مدیر انتشارات آبی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: نشر آبی دچار مشکل نشده ولی با توجه به کاهش تعداد کتاب‌های ما که می‌توانند مجوز بگیرند و نیز مشکلات مالی ناشی از کاهش جمعیت کتابخوان و همچنین افزایش شدید قیمت کاغذ، ناچار به تعطیلی کتابفروشی شدیم.

وی افزود: من در کار نشر آدم تازه‌کاری نیستم و بیش از 30 سال سابقه فعالیت در این حوزه دارم و بیش از 17 سال هم هست که در خیابان کریمخان تهران، کتابفروشی داریم اما شما فقط این مورد را تصور کنید، ما که در سال 87 هر بند کاغذ را با سوبسید 6000 تا 6900 تومان می‌خریدیم، الان 90 هزار تومان می‌خریم، چگونه می‌توانیم دوام بیاوریم؟

مدیر نشر آبی اضافه کرد: با توجه به جمیع مشکلاتی که عرض کردم دیگر ادامه فعالیت کتابفروشی آبی توجیهی نداشت و توانمان نکشید و تعطیلش کردیم.

طباطبایی تاکید کرد که به فعالیت در حوزه نشر ادامه می‌دهد اما به هیچ وجه دیگر قصد راه‌اندازی فروشگاه کتاب ندارد.

همچنین به گفته وی، محل کتابفروشی آبی ملکی بوده و قبل از فروش آن، کتاب‌ها و قفسه‌های آن را با تخفیف 25 درصدی حراج کرده و با این حال بسیاری از آنها خریدار نداشته و به گفته خودش روی دستش مانده است.

وی همچنین از این مسئله هم ابراز تاسف کرد که تعطیلی کتابفروشی آبی در خیابان کریم‌خان زند که بعد از راسته خیابان انقلاب، دومین گذر فرهنگی تهران به حساب می‌آید، احتمالاً به الگوی بدی برای کسانی که تمایل به فعالیت در این حوزه را دارند، تبدیل شود.

به گزارش مهر، چندی پیش هرمز همایون پور مدیر نشر روشن هم از تعطیلی کتابفروشی روشن در خیابان سمیه و در پس تمدید نشدن مجور نشرش و مشکلات اقتصادی خبر داده بود. در سال‌های اخیر مشکلات کتابفروشیها به دلایل مالی و شرایط دشوار فعالیت در حوزه فروش کتاب، دو چندان شده است.