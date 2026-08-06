به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه پس از نزدیک به ۱۳ سال حضور در تیم فوتبال پرسپولیس و در خالی که با این باشگاه قرارداد داشت در لیست مازاد مهدی تارتار سرمربی جدید سرخ‌ها قرار گرفت و مجبور به ترک این تیم شد و پس از مذاکره با مدیران باشگاه گل گهر با عقد قراردادی شاگرد سید مهدی رحمتی شد.

در همین حال عالیشاه امروز پنج‌شنبه ۱۵ مرداد با انتشار متنی در فضای مجازی از هواداران پرسپولیس حلالیت طلبید.

عالیشاه در بخشی از متن خود نوشت: «اکنون که فصل تازه‌ای از مسیر حرفه‌ای خود را آغاز کرده‌ام، وظیفه خود می‌دانم با نهایت احترام در برابر همه هواداران عزیز و وفادار پرسپولیس سر تعظیم فرود آورم و از صمیم قلب حلالیت بطلبم.

محبت، حمایت و خاطراتی که در کنار شما رقم خورد، سرمایه‌ای مانا و ماندگار برای من خواهد بود و همواره قدردان آن خواهم ماند.

از امروز با تمام توان و تعهد، در کنار مجموعه گل‌گهر سیرجان، تلاش خواهم کرد تا فصلی درخور شان این مجموعه رقم بزنیم.»