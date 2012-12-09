به گزارش خبرنگار مهر، ناصر توکلی امروز یکشنبه در یک نشست خبری، اظهارداشت: امروز وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد امنیت غذایی 3 موضوع "توجه به افزایش سرمایه گذاری، توجه به افزایش بهره وری و توجه به استفاده از دانش و یافته های علمی جدیدو فناوری های روز دنیا" را در دستور کار قرار داده است.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، به جایگاه کشاورزی ایران در دنیا اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی ایران جزء 20 کشور برتر جهان در زمینه تولید محصولات کشاورزی به شمار می آید به طوری که هم اکنون ایران در تولید محصولات باغی در خاورمیانه رتبه نخست و در دنیا رتبه نهم را به خود اختصاص داده است.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید براینکه افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یکی از مهمترین موضوعات این بخش به حساب می آید، گفت: براساس گزارش بانک کشاورزی تا تاریخ 12/09/91 حدود یک هزارو 471 میلیارد تومان از محل طرح توسعه بخش کشاورزی انعقاد قرارداد صورت گرفته است که سهم معاونت امور تولیدات گیاهی از این میزان حدود 485 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های زیادی برای افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد، گفت: در صورتی که بتوانیم یک سوم فاصله حداقل و حداکثر عملکرد در واحد سطح را پر کنیم، می‌توانیم بدون افزایش سطح زیر کشت و با استفاده از فن‌آوری‌های نوین 50 درصد افزایش تولید داشته باشیم.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص کاهش تولید گلابی و به عنوان کرد: در حقیقت به دلیل اینکه گلابی و به جزء پرمصرف ترین محصولات باغی نیستند سرمایه گذاری چشمگیری برای تولید آن نمی شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 261 هزارتن گلابی و 67 هزارتن به تولید شده است، اظهار داشت: همچنین سطح زیرکشت گلابی درسال گذشته بالغ بر 9 هزار هکتار و سطح زیرکشت به درسال گذشته بیش از 18هزارهکتار بوده است.

توکلی درباره میزان تولید محصولات کشاورزی در سال جاری گفت: میزان تولید محصولات کشاورزی درسال گذشته حدود 107میلیون تن بود که پیش بینی می کنیم این رقم در سال جاری به 118میلیون تن برسد.



وی درعین حال تصریح کرد: البته با توجه به اینکه هنوز به جمع بندی نهایی در رابطه با این موضوع نرسیده ایم ممکن است میزان تولید محصولات کشاورزی درسال جاری عدد دیگری باشد.



معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه صادرات محصولات کشاورزی عنوان کرد: با توجه به اینکه امسال میزان تولید سیب و مرکبات به طور چشمگیری افزایش یافته است، به تازگی نامه ای برای صادرات 500 هزارتن سیب، 600 هزارتن انواع مرکبات و زعفران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده ایم.



توکلی با بیان اینکه سال گذشته از محل صادرات محصولات زراعی و باغی حدود 5 میلیارد و 500 میلیون دلار ارزآوری داشته ایم، گفت: ارزش صادرات محصولات باغی در سال گذشته در حدود 2 میلیارد دلار بوده است.



این مقام مسئول پیش بینی کرد ارزش صادرات محصولات کشاورزی (باغی و زراعی) در سال جاری به 7 میلیارد و 700 میلیون دلار برسد.

وی در ادامه درباره همکاری پتروشیمی ها برای تامین کود اوره مورد نیاز کشاورزان، افزود: سال گذشته با شرکت های پتروشیمی تفاهم نامه خرید 2 میلیون و 400 هزارتن کود اوره به امضاء رسانده بودیم که تاکنون فقط حدود یک میلیون و 400 هزارتن از میزان مذکور در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.



توکلی افزود: براساس تفاهم نامه ای که هفته گذشته با شرکت های پتروشیمی منعقد کردیم قرار شد برای سال زراعی 92-91 حدود 3 میلیون و 200 هزارتن کود اوره در اختیار ما قرار داده شود.

وی تصریح کرد: براساس تفاهم نامه یادشده قرار است پتروشیمی ها ماهانه نیاز کود اوره کشاورزان را برطرف کنند و اگر نیاز به کود اوره بیشتری بود ما 2 ماه قبل به آنها اعلام نیاز کنیم تا میزان تولیدات خود را برمبنای آن تنظیم کنند.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی در ادامه از افزایش 80 درصدی صادرات زعفران طی هفت ماهه‌ امسال خبر داد و گفت: طی هفت ماهه سال گذشته 35 تن زعفران صادر‌ شده بود که این میزان در سال جاری به 65 تن رسیده است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، افزود: با توجه به ایجاد 54 واحد بسته‌بندی زعفران در استان‌های زعفران‌ خیز و همچنین اعمال تعرفه‌ 5 درصدی برای صادرات زعفران کمتر از 30 گرم باعث جلوگیری از صادرات زعفران فله‌ای شده و در حال حاضر درصد بالایی از زعفران ایرانی که در بازار‌های جهانی به ‌نام اسپانیا صادر می‌شد، کاهش یافته است.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در مورد کاهش برداشت زعفران از 5 کیلوگرم در هر هکتار گفت: تاکنون 5 کیلوگرم زعفران از هر هکتار مزرعه برداشت نشده و در حال حاضر میانگین برداشت این محصول 3.5 کیلوگرم است که کاهش عملکرد در واحد سطح این محصول نداشته‌ایم.

وی درباره پائین بودن بیلان آب در دشت های کشورگفت: دلیل افت آب‌های زیرزمینی را باید وزارت نیرو پاسخ بدهد، اما وزارت کشاورزی در دو دهه‌ اخیر در زمینه‌ زیرساخت‌های آبیاری‌های نوین سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده و 85 درصد هزینه‌ی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار را بلاعوض به کشاورزان می‌پردازد. به گفته این مقام مسئول بیلان آب در اکثر دشت‌های کشور منفی است.



این مقام مسئول در ادامه درباره تولید دانه های روغنی، تاکید کرد: برای خودکفایی برای تولید دانه‌های روغنی باید یک میلیون هکتار از اراضی زیرکشت گندم و جو را به کلزا اختصاص دهیم تا 65 درصد از روغن کشور را تولید کنیم که این امر یک شبه محقق نمی‌شود و همچنین نمی‌توانیم از سطح زیر کشت محصولات اساسی بکاهیم.

وی در خصوص خرد‌بودن اراضی کشاورزی نیز، افزود: علی‌رغم این‌که قانون‌گذار اعلام کرده در اراضی ارثی کشت به صورت مشاع انجام گیرد، به دلیل سلیقه‌های مختلف در نوع کشت و هم‌چنین عدم روحیه تعاون و همکاری اراضی به صورت خرده‌مالکی اداره می‌شود که در این زمینه استفاده از تعاونی‌های تولید برای یکجا‌کشتی محصولات ضروری است.



معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش قیمت بازار و نرخ‌های خرید تضمینی عامل اصلی و تعیین‌کننده در رعایت الگوی کشت دانست و افزود: کشاورزان براساس قیمت نوع و میزان کشت محصول خود را انتخاب می‌کنند.

توکلی درباره واگذاری 2 میلیون هکتار اراضی منابع طبیعی عنوان کرد: هیچ مشکلی در زمینه‌ این طرح وجود ندارد و با توجه به احداث سد‌ها و شبکه‌های آبی پایاب این سد‌ها که منابع طبیعی هستند می‌توانند به اراضی دیم تبدیل شوند و مشکل آبیاری ندارند. توکلی هم‌چنین از اختصاص 10 میلیارد تومان یارانه نهال در زمینه توسعه و اصلاح باغات خبر داد.

وی درخصوص کاهش کیفیت خرما در سال جاری و افزایش ضایعات این محصول گفت: هیچگونه کاهش کیفیتی در زمینه‌ تولید این محصول نداشته‌ایم و به طور متوسط خرمای درجه 3 در صنایع مصرف می‌شود و معمولا سالانه 20 درصد صنعتی خرما داریم و ضایعاتی هم از این محصول نداشته‌ایم.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی درباره علت افزایش قیمت خرما در بازار مصرف گفت: در زمینه تولید هیچ‌ مشکلی نداریم و قیمت همه محصولات افزایش یافته است. چه محصولی گران نشده که خرما گران نشود؟

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی همچنین در رابطه با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم پیش‌بینی می‌شود امسال 2 تا 3 درصد بر میزان سطح زیرکشت این محصول افزایش یابد.

توکلی با بیان اینکه تاکنون چهار میلیون و 864 هزار هکتار تحت کشت گندم آب و دیم قرار گرفته که 0.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: سال گذشته 12 میلیون و 700 هزار تن گندم تولید شده است. به گفته وی نیاز صنعتی و خوراکی کشوربه گندم طبق اعلام وزارت بازرگانی 15 میلیون تن است.



معاون وزیرجهادکشاورزی پیش‌بینی کرد: سال زراعی جاری با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، وضعیت کشت گندم بهتر از سال گذشته باشد.

وی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم قطعا در اینکه این محصول خوراک دام شود تاثیر داشته است، گفت: سیاست خرید تضمینی گندم که کاملا توسط بخش دولتی انجام شود در حال تجدید‌نظر و بررسی است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: سال گذشته یک میلیون و 416 هزار هکتار سطح زیر کشت محصول جو بوده که از این میزان سه میلیون و 700 هزار تن محصول برداشت شده است و امسال پیش‌بینی می‌شود رکورد تولید جو شکسته شود. به گفته وی میزان نیاز کشور به جو سالانه 5 میلیون تن است.