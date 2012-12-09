به گزارش خبرنگار مهر، حسین خمسه ظهر یکشنبه در نشست با مدیر پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: مرکز رشد رایانه و روباتیک زیر نظر این اداره کل فعال است که به منظور توسعه این مراکز نیازمند همکاری پارک علم و فناوری خلیج فارس برای داوری نوآوری ها و حمایت از آنها هستیم.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان بوشهر ادامه داد: براساس توافق انجام شده با پارک علم و فناوری خلیج فارس، فنی و حرفه ای مرکز تجاری سازی ایده ها را با حضور متقاضیان و فعالان رشته‌های فنی تا دهه فجر امسال راه اندازی خواهد کرد.

مدیر پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر نیز در این نشست گفت: با توجه به ظرفیت های این مرکز برای تجاری سازی ایده ها ، توانایی تامین نیازهای فناورانه صنایع این استان را دارد.

دکتر مهدی محمدی یادآروشد: این قابلیت زمینه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان را فراهم ساخته طوری که قادر خواهند بود نیازهای صنایع کشتی سازی، هسته ای و نفت و گاز را در بخش های فناورانه تامین کند و زمینه اشتغال بیشتر جوانان استان را فراهم سازد.

وی با بیان اینکه توسعه مراکز کاربردی برای تجاری سازی ایده ها استة افزود: در این ارتباط با اداره کل فنی و حرفه ای استان بوشهر برای ایجاد مرکز رشد توافق شده که بزودی با تشکیل تیم های دارای ایده های قابلیت تجاری سازی در این مراکز، زمینه بهره مندی از ظرفیت فنی فراهم می شود.

محمدی ادامه داد: وزارت علوم در نظر دارد در افق 1404 هجری شمسی زمینه فعال سازی 60 هزار شرکت دانش بنیان را فراهم کند که کاربردی بودن و امکان تجاری سازی ایده ها، ملاک صدور مجوز مراکز رشد خواهد شد.

مدیر پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر بیان کرد: کاربردی بودن رشته های فنی و حرفه ای باعث شتاب بخشی در شناسایی کمبودها می شود.

وی یادآورشد: پارک علم و فناوری بوشهر درتلاش برای حمایت از ابتکارات در قالب تسهیلات، کمک های علمی و فراهم کردن فضای فعالیت است.