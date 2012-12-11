به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل صفیری رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال استان اصفهان در گفتگو با سایت رسمی هیئت فوتبال سطح داوری استان را متوسط روبه بالا دانست و گفت: بالا بردن سطح داوران استان بر عهده کمیته داوران هیئت فوتبال است و اعضای این کمیته هستند که می توانندبا برگزاری کلاس های آموزشی برای داوران و نظارت بر فعالیت داوران سطح داوری استان را ارتقاءدهند.

رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال استان اصفهان افزود: برگزاری دوره های بازآموزی و کلاس های هفتگی همراه با آخرین تغیرات داوری از جمله اقدامات کمیته داوران برای رفع نواقص احتمالی داوران و ارتقای نقاط قوت و بهتر شدن عملکرد آنها بوده است.

صفیری تصریح کرد: تعداد داوران حاضر در لیگ برتر از هر استان به تعداد تیم های آن استان ارتباطی ندارد زیرا ۷۰ درصد داوری در لیگ برتر را توانایی های شخص داور تشکیل می دهد و در صورت وجود این توانایی در داوران می توان حمایت های که در استان از او می شود را به ۳۰ درصد دیگر ربط داد.

وی با اشاره به این موضوع خاطرنشان کرد: استان چهار محال و بختیاری دو داور و ۴ کمک داور در لیگ برتر دارد و این درحالی که این استان نه تنها در لیگ برتر بلکه در لیگ یک هم تیمی ندارد پس این چینین نیست که چون اصفهان دوتیم خوب در لیگ برتر دارد حتما تعداد داوران بیشتری در لیگ داشته باشد.

رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال اظهار کرد: توانایی داوران و کمک داوران لیگ برتری اصفهان در یک سطح نیست و با توجه به اینکه داوران اصفهان در سطح بالاتری نسبت به کمک داوران قرار دارند تا به حال یک کوپل کامل داوری از استان اصفهان در زمین مسابقه قضاوت نکرده است.

صفیری با شاره به نحوه امتیاز دهی به داوران بیان داشت: رسول احمدی از اعضای کمیته داوران فایلی را آماده کرده که تمامی اطلاعات شخصی ، جسمانی ، فیزیکی داوران و اطلاعات مربوط به قضاوت داوران در هر بازی در آن ثبت می شود و در پایان هر فصل با توجه به اطلاعات ثبت شده در این فایل برای فصل بعدی داوران برنامه ریزی می شود.

وی آمادگی جسمانی پایین را از مشکلات داوری بانوان استان عنوان کرد و گفت: متاسفانه داوران بانوی اصفهانی به دلیل پایین بودن آمادگی جسمانی نمی توانند در تست های کشوری موفق شوند و همین عاملی بر کمبود داوران بانوی استان در سطح کشور است.

رئیس کمیته داوران هیات فوتبال تصریح کرد: در جلسات کمیته داوران مقرر شد تا با همکاری سرجویی نماینده بانوان در کمیته داوران محل مناسبی برای تمرین بانوان در نظر گرفته شود تا به این وسیله مشکل امادگی جسمانی داوران تا حدی حل شود.

صفیری در پایان اظهار کرد: بر اساس سیاست های کمیته داوران فدراسیون فوتبال، قضاوت خوب در لیگ های دسته یک و پایین تر ملاکی برای ارتقای داور به لیگ های بالاتر نیست بلکه داوری می تواند در لیگ برتر قضاوت کند که در در لیگ های پایین تر قضاوتی فراتر از آن رقابتها داشته باشد.