تیم امید فوتسال ایران برابر پرتغال به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید فوتسال ایران امروز چهارشنبه موفق شد با نتیجه 6 بر 5 تیم امید پرتغال را شکست دهد. برای تیم فوتسال ایران وحید شفیعی در دقایق 5 و 35، مرتضی عزتی در دقایق 18 و 37، علی اسعدی در دقیقه 13 و مسلم رستمی ها در دقیقه 22 گلزنی کردند.

در این رقابت‌ها و در گروه اول تیم های امید روسیه، امید ایتالیا، امید اسلوواکی و امید بلاروس قرار گرفته اند و در گروه دوم تیم های امید چک، امید ایران، امید اوکراین و امید پرتغال قرار دارند.

تیم فوتسال امید ایران در دومین دیدار خود در این تورنمنت روز پنجشنبه به مصاف تیم امید جمهوری چک خواهد رفت و روز جمعه با اوکراین رقابت می کند. این مسابقات روز یکشنبه هفته پیش رو به پایان خواهد رسید.