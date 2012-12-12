  1. ورزش
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۸

تورنمنت فوتسال روسیه/

تیم امید فوتسال ایران برابر پرتغال به پیروزی رسید

تیم امید فوتسال ایران برابر پرتغال به پیروزی رسید

تیم امید فوتسال ایران در اولین دیدارش در تورنمنت روسیه برابر تیم امید پرتغال به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید فوتسال ایران امروز چهارشنبه موفق شد با نتیجه 6 بر 5  تیم امید پرتغال را شکست دهد. برای تیم فوتسال ایران وحید شفیعی در دقایق 5 و 35، مرتضی عزتی در دقایق 18 و 37، علی اسعدی در دقیقه 13 و مسلم رستمی ها در دقیقه 22 گلزنی کردند.

در این رقابت‌ها و در گروه اول تیم های امید روسیه، امید ایتالیا، امید اسلوواکی و امید بلاروس قرار گرفته اند و در گروه دوم تیم های امید چک، امید ایران، امید اوکراین و امید پرتغال قرار دارند.

تیم فوتسال امید ایران در دومین دیدار خود در این تورنمنت روز پنجشنبه به مصاف تیم امید جمهوری چک خواهد رفت و روز جمعه با اوکراین رقابت می کند. این مسابقات روز یکشنبه هفته پیش رو به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 1765039

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