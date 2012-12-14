ششمین دوره همایش 313 یار موعود در کرمانشاه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره از همایش 313 یار موعود ظهر جمعه طی مراسم اختتامیه ای که با حضور حجت الاسلام کریمی نماینده حضرت آیت الله مکارم شیرازی در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد به کار خود پایان داد.

ششمین دوره از همایش 313 یار موعود طی هفت نشست برگزار شد و با برگزاری آزمون از شرکت کنندگان و اعطای گواهی پایان دوره به کار خود پایان داد.

در مراسم اختتامیه این دوره، مدرس کانون مهدویت وحوزه علمیه قم گفت: انتظار برای ظهور منجی بشریت باید یکی از نگرانی های مهم وجدی درجامعه باشد.

حجت الاسلام صادق کفیل مفهوم انتظار را کاربردی ترین وجدی ترین مفهوم مهدویت دانست و گفت: وا‍ژه انتظار بامفهوم مهدویت گره خورده است، بدین صورت که وقتی واژه انتظار را به تنهائی به کارمی بریم همه اذهان به سوی امام مهدی(ع) متوسل خواهد شد.

وی افزود: شاخص انتظار تبدیل دین داران به دین یاران در جامعه مذهبی ومتدین است .

حجت الاسلام کفیل ادامه داد: فرق "دین یار" با "دین دار" دراین است که دین داران کسانی هستند که تنها به فکرمنافع خودشان هستند که ممکن است این منافع مادی یا معنوی باشد، اما دین یاران کسانی هستند که نه فقط خودشان بلکه به فکرهمه افراد جامعه هستند و در واقع اهل امر به معروف ونهی از منکر اند.

وی در ادامه سخنانش به نقش منتظران در دوران ظهوراشاره کرد و گفت: وظیفه منتظران در این زمان دعوتگری به سوی امام زمان(ع) است، اینکه افراد جامعه را باشخصیت معنوی ایشان و نه فقط شخصیت ظاهری وشناسنامه ای آشنا کنیم.

مدرس حوزه علمیه قم ادامه داد: باید بدانیم ازطریق چه کارهائی دل امام عصر(عج) خوشنود خواهد شد و رضایتمندی ایشان در چیست، اگر کسی از صبح تا به شب دعا بخواند و یا بن الحسن بگوید اما دغدغه دین در جامعه را نداشته باشد دین یار نیست.

حجت الاسلام کفیل افزود: از دیگرمقدمات منتظران تبدیل دوران غیبت به ظهوراست، یعنی اینکه در زندگی از خود دیدن به امام دیدن برسیم.

وی ادامه داد: باید بدانیم هدف از ظهور امام برای گسترش عدالت درجامعه است، اینکه دوران ظهور را بفهمند و درک کنند، آنقدر سیمای مهدوی را بشناسیم تا به درک دوران برسیم.

مدرس حوزه علمیه قم و بنیاد مهدویت اضافه کرد: مرحله بعد مدیریت زمان است اینکه از تعلقات روزمره وپوچ زمانه جداشویم و با امام مهدی (ع) پیوند و ارتباط دائمی داشته باشیم اما درهمه مراحل امام عصر و زمان را درنظر داشته باشیم.

حجت الاسلام کفیل افزود: رمز سعادت ویاری امام زمان در چند چیز نهفته است ؛ همراهی با او ، توجه داشتن به همه ابعاد دین، حرکت براساس رضایت امام مهدی(ع)، اطاعت از نایبان امام عصر(عج) که درزمان غیبت ولی فقیه است و عاشورائی شدن که آخرین رمز سعادت محسوب می شود.

وی ادامه داد: بهترین مدل زمینه سازی برای ظهور"فرهنگ عاشورا" است و عاشورائی شدن بدین معنی است که ما درس زندگی، اخلاق، شهادت و منتظر بودن را بگیریم.

وی بهترین راه مقابله با هجمه های فرهنگی را گسترش هیئات مذهبی دانست.

مدرس کانون مهدویت وحوزه علمیه قم درادامه به بررسی ویژگی های دعای عهد پرداخت و گفت: اصل این دعا از امام صادق(ع) است و هر کس این دعا را بخواند به چهار ویژگی دست یابد جزو یاران امام زمان (ع) می شود، جزو رجعت کنندگان خواهد بود، خواندن هرکلمه آن هزار پاداش دارد و هر کلمه آن هزار گناه انسان را می بخشد.

حجت الاسلام کفیل گفت: دعای عهد به ما درس خداشناسی می دهد، یعنی اینکه خدارا با ذکر نعمت های خودش بشناسیم و آنجا که می گوئیم " الهم رب النورالعظیم" سپس درس امام شناسی (الهم بلغ مولانا الامام الهادی المهدی) و به ما دیدگاه جهانی می دهد.

وی افزود: یک منتظر افق نگاهش باید جهانی باشد و وقتی ازطرف همه مومنان عالم به امام زمان سلام می دهد یعنی با حضرت عهد و پیمان می بندد و با او بیعت می کند.

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم به ده نفر از برگزیدگان شرکت در آزمون کتاب "نگین آفرینش و عوامل اجرائی همایش 313 یار موعود به قید قرعه کمک هزینه سفرکربلا اهداء شد.

