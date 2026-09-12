به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی طایفه اظهار کرد: این تصاویر در جریان پایش مستمر حیات‌وحش و با تلاش محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست املش به هدایت محیط بان شاپور عبدی و با استفاده از دوربین‌های تله‌ای ثبت شده است.

وی افزود: مشاهده گونه‌های شاخص حیات‌وحش به همراه توله‌ها، اهمیت زیادی در مطالعات حفاظتی دارد و اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت زیستگاه، مسیرهای تردد، پراکنش و تولید مثل گونه‌ها در اختیار کارشناسان و پژوهشگران قرار می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: ارتفاعات جنگلی املش از زیستگاه‌های ارزشمند استان و محل حضور گونه‌هایی همچون پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، گراز و شوکا است و استمرار پایش‌ها نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی دارد.

حسینی طایفه با قدردانی از تلاش محیط‌بانان، از مردم و طبیعت‌گردانان خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش، از نزدیک شدن، تعقیب و ایجاد استرس برای حیوانات به‌ویژه ماده ها و توله‌ها خودداری کنند.