به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی طایفه اظهار کرد: این تصاویر در جریان پایش مستمر حیاتوحش و با تلاش محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست املش به هدایت محیط بان شاپور عبدی و با استفاده از دوربینهای تلهای ثبت شده است.
وی افزود: مشاهده گونههای شاخص حیاتوحش به همراه تولهها، اهمیت زیادی در مطالعات حفاظتی دارد و اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت زیستگاه، مسیرهای تردد، پراکنش و تولید مثل گونهها در اختیار کارشناسان و پژوهشگران قرار میدهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: ارتفاعات جنگلی املش از زیستگاههای ارزشمند استان و محل حضور گونههایی همچون پلنگ ایرانی، خرس قهوهای، گراز و شوکا است و استمرار پایشها نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی دارد.
حسینی طایفه با قدردانی از تلاش محیطبانان، از مردم و طبیعتگردانان خواست در صورت مشاهده حیاتوحش، از نزدیک شدن، تعقیب و ایجاد استرس برای حیوانات بهویژه ماده ها و تولهها خودداری کنند.
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