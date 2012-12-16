سیاستمداران آمریکایی، تحت فشار لابی اسلحه/ فروش بالا، تنها دغدغه تولیدکنندگان سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوری هاس" مادر "امیلی"، دختری که در کشتار مسلحانه دانشگاه ویرجینیا در سال 2007 مجروح شده بود و از فعالان حامی کنترل حمل سلاح در آمریکا در „Coalition to StopGunViolence“ است در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ"، کشتار مسلحانه در دبستان سندی هوک در ایالت کنتیکت آمریکا را بسیار وحشتناک ، دردناک و عذاب آور توصیف کرد

و ی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: آنچه که شهروندان ایالات متحده در قبال چنین اتفاقاتی می توانند انجام دهند این است که نمایندگان منتخب خود را مجبور به عمل کنند. سیاستمداران باید تصمیم و راهکاری را ارائه دهند.

وی افزود: من امیدوارم و دعا می کنم که اوباما پشت حرفهایی که زده است بایستد و به اینکه می گوید باید اقدامی صورت گیرد اعتقاد داشته باشد. قدمهای درست و سازنده ای وجود دارد که ما می توانیم برای توقف این گونه کشتارها در کشور خود برداریم.

وی افزود: ما باید سلاحها را از سطح شهر جمع آوری کنیم. سلاحهای کشنده نباید در دست هر انسانی باشند. این ها ابزاری در دست ارتش است. ما باید همه خریداران و فروشندگان اسلحه را کنترل کنیم. ما باید همچنین در این راستا کار کنیم که خانواده و اطرافیان خود را از خشونت با سلاح بازداریم.

این فعال آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که ما در آمریکا لابی اسلحه ای داریم که نمایندگان منتخب ما را لای منگنه قرار داده اند. من امیدوارم که نفوذ این لابی کاهش پیدا کرده و مورد بی اعتنایی قرار گیرد. لابی اسلحه فقط به فکر پول درآوردن است و دیگر هیچ. برای آنها شرکت در بحث های ممنوعیت حمل سلاح مطرح نیست.

وی در ادامه تصریح کرد که تنها چیزی که لابی اسلحه در آمریکا موسوم به NRA با 4.3 میلیون عضو می خواهد، فروش بالای سلاح است ، بدون توجه به اینکه این سلاحها چه تعداد از انسانها را مجروح کرده و می کشند.این لابی تنها به فکر درآمد خود است. بر اساس یک نظر سنجی که در جولای گذشته انجام گرفت از هر چهار نفر عضو این لابی سه نفر خواهان نظارت بر همه فروشندگان اسلحه هستند ، اما رهبران و اعضای اصلی آن این مسئله را انکار می کنند.

"لوری هاس" در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: هیچ کس دیگر نمی تواند در آمریکا چنین وضعیتی را تحمل کند. از این رو بعد از حادثه دلخراش کشتار مسلحانه در مدرسه سندی هوک ،درخواستها برای کنترل تسلیحات بسیار بالا خواهد رفت. دیگر کسی نمی تواند ضرورت کنترل تسلیحات در جامعه آمریکا را انکار کند.

