12 زورخانه در آذربایجان شرقی مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، اکبر محمودی صبح امروز در نشست تخصصی هیات ورزش باستانی و کشتی پهلوانی آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: ورزش باستانی برخاسته از فرهنگ ماست و گود زورخانه حکایت اعتقادات و باورهای دینی ماست و این هشت ضلعی حکایت از پایبندی به مناسبت های اسلامی است.

وی افتخارآفرینی ورزشکاران آذربایجان شرقی را حاصل تفکر پهلوانی و اقتدا به مولای متقیان دانست ، افزود : پهلوانان و قهرمانان با یاد و نام حضرت امیر مومنان علی (ع) مقتدای تمامی پهلوانان وارد گود مقدس زورخانه می شوند و تاریخ در ایران اسلامی نشان داده است که هر چه قدر به جوانان و استعدادیابی بها دهیم و بر روی این هدف تمرکز و تفکر کنیم به ارزش ها و مقامات عالی دست خواهیم یافت که در عرصه های ورزش ، علم و تکنولوژی و سازندگی آن را به عینه می بینیم.

محموی در خصوص زورخانه های فعال در استان گفت : پنج زورخانه در تبریز و دو زورخانه در مراغه و شهرستهای بناب ، آذرشهر ، مرند ، باسمنج و اهر یک باب زورخانه فعالی دارند و در حال حاضر پنج باب زورخانه در حال ساخت در شهرستان ها داریم.

مقاومت بسیج تبریز به پانزده خرداد پیشوا باخت

هفته نخست دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک کشور با برگزاری هفت دیدار در دو گروه پیگیری شد و تیم مقاومت بسیج تبریز در پیشوا به حریف خود پانزده خرداد باخت.

هفته هشتم رقابت های والیبال باشگاه های دسته یک مردان کشور جام سردار سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم با برگزاری هفت دیدار در شهرهای قم، قرچکورامین، اردکان، بابل کنار، پیشوا، تهران و کرمان پیگیری شد و نماینده تبریز سه بر یک باخت.

تیم مقاومت تبریز در حالی به این تیم باخت که در دور رفت در هفته نخست در اولین دیدار خود سه بر صفر این تیم را در تبریز شکست داده بود.

شمشیرباز تبریزی قهرمان جام جهانی کلاس A شمشیربازی اسلحه سابر جوانان شد

فرزاد باهر ارسباران شمشیرباز تبریزی به مقام قهرمانی دهمین دوره مسابقه های جام جهانی شمشیربازی جوانان در تهران، در اسلحه سابر دست یافت.

رقابت های شمشیربازی اسلحه سابر، روز یکشنبه در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد و در دیدار نهایی این رقابت ها، فرزاد باهر ارسباران موفق شد در مصافی نزدیک و حساس با نتیجه 15 بر 13 ˈساندو بازادزهˈ قهرمان دوره قبل این مسابقه ها از گرجستان را شکست دهد و قهرمان شود.

دهمین دوره مسابقه های جام جهانی شمشیربازی جوانان در تهران به مدت دو روز در دو اسلحه اپه و سابر برگزار شد.

نخستین دوره مسابقات پینت بال دانشجویان دانشگاه های تبریز با حضور 20 تیم

مسابقات گرامیداشت شهدای دانشجو و روز دانشجو، با شرکت 20 تیم از دانشگاه های تبریز به همت بسیج دانشجویی و کمیته پینت بال هیات ورزشهای همگانی آذربایجان شرقی در زمین پینت بال دهکده ورزشی باشگاه مقاومت تبریز در حال برگزاری است.

یوسف جاویدان مسئول انجمن پینت بال استان گفت: این دوره از رقابت ها با حضور خوب تیم ها و دانشجویان به مدت یک هفته برگزار خواهد شد تا قهرمان رقابت ها معرفی شود.

جاویدان در ادامه گفت : در مرحله بعد، لیگ استانی را برگزار کردیم که با استقبال بسیار خوب مردم و ورزشکاران مواجه شد و ما مسابقات لیگ برتر را با شرکت 12 تیم و مسابقات لیگ دسته یک را با شرکت 16 تیم در تبریز برگزار کردیم و تیم بانوان استان را هم به مسابقات لیگ دسته یک کشوری اعزام کردیم که این تیم نتایج بسیار خوبی گرفت و اکنون در رده پنجم جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفته اند.