هفت محور گلستان به دوربین های نظارت تصویری مجهز شدند

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوربین ها در هفت محور، سه راه کلاله، ابتدای کمربندی گرگان علی آباد، گرگان فاضل آباد، سه راه یساقی، پلیس راه نوکنده و مرز اینچه برون نصب شده اند.

وی اضافه کرد: دوربین کنترل سرعت ثابت ، دیگر پروژه ای است که از ورودی استان تا ابتدای گرگان به طول 54 کیلومتر و در 4 نقطه مکانیابی شده است ، این دوربین ها سرعت متوسط را محاسبه کرده و پلاک خوانی نیز انجام می دهند.

میقانی خاطر نشان کرد: پروژه توزیع در حرکت در محور گرگان به علی آباد در جسم جاده در حال جا گذاری است و تا کنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، در این پروژه اتوموبیل بدون آنکه بداند بررسی می شود و اطلاعات لازم کسب می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان گفت: روزانه 230 تردد کامیون در پایانه مرزی اینچه برون انجام می شود و در استان 13 تشکل صنفی داریم که یکی از آنها انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی است.



وی افزود: در کل کشور شش انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی فعالیت دارند که یکی از آنها با 19 عضو در استان گلستان فعال است.



میقانی اظهار داشت: حمل ونقل بین المللی در کشور از لحاظ درآمد و... اهمیت زیادی دارد و باید هرچه بیشتر به آن پرداخت.



وی در ادامه به مهمترین پروژه های حمل و نقل و پایانه های استان اشاره کرد و گفت: هوشمند سازی در دستور کار سازمان راهداری قرار گرفته، استفاده از سامانه های مختلف نیز از مهمترین برنامه های این سازمان است.



وی تصریح کرد: طرح جامع اطلاعات پایانه مرزی اینچه برون نیز با 40 درصد پیشرفت فیزیکی چهار باسکول توزیع در حرکت دارد که بدون نیاز به توقف کنترل ترانزیت بین کشورها را نیز انجام می دهدو بناست تا خرداد و یا تیرماه سال 92 به بهره برداری برسد.



میقانی با اشاره به مرگ و میر بالای استان در حوادث رانندگی ا ذعان داشت: با آموزش می توان این امار را کم کرد ، 30 مقطع و 82 نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شدند که 10 مقطع و 10 نقطه رفع عیب شدند، 2مقطع و 17 نقطه در حال اجراست و 55 نقطه می ماند که در تلاش برای جذب اعتبار رفع عیوب هستیم.



وی در ادامه به حمل و نقل روستایی اشاره کرد و گفت: 63 مسیر در استان گلستان در اولویت ساماندهی قرار گرفتند که برابر با 1.3 مسیرهای کشوری هستند ، 44 دفتر در روستاها مجوز گرفتند.