  1. بین الملل
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۱

مقام صهیونیست:

آمریکا تلاش برای توقف برنامه هسته ای ایران را از سرگرفته است

آمریکا تلاش برای توقف برنامه هسته ای ایران را از سرگرفته است

معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آغاز دور جدید تلاشهای خصمانه آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری " رویترز "، "موشه یعلون" معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از انتخاب مجددش، تلاشهای آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران را از سر گرفته است.

وی اظهار داشت بعد ازانتخاب مجدد اوباما، تلاشهای جدیدی به رهبری آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران از سرگرفته شده است.

یعلون همچنین با تکرار ادعای نخ نمای تهدید نظامی گفت : آمادگی برای حمله نظامی احتمالی هم جز راهکارهایی است که آمریکا قصد دارد با توسل به آن برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.

معاون نخست وزیر رژیم اسرائیل در مصاحبه با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی ضمن ابراز رضایت تلویحی از عملکرد آمریکا گفت : ما می دانستیم که قبل از انتخابات آمریکا، اوباما نمی تواند کاری برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران انجام دهد، اما اکنون اوباما تلاشهایش را از سر گرفته است.

کد مطلب 1769852

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