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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵

قرار صد و هشتاد و سوم مردم لنگرود در میدان

قرار صد و هشتاد و سوم مردم لنگرود در میدان

لنگرود- همزمان با شب صد و هشتاد و سوم مردم لنگرود، حماسه ای دیگر در میدان آفریدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6932513

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