https://mehrnews.com/x3cWmS ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6932513 استانها گیلان استانها گیلان ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵ قرار صد و هشتاد و سوم مردم لنگرود در میدان لنگرود- همزمان با شب صد و هشتاد و سوم مردم لنگرود، حماسه ای دیگر در میدان آفریدند. دریافت 13 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6932513 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری شام ولادت پیامبر اکرم(ص) در تجمع شبانه مردم بردسکن ۱۸۳ شب تداوم قرار رشتیها در میدان برای خونخواهی امام شهید شبهای ورامین همچنان شاهد حضور مردم است تداوم حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در تجمعات جشن امت احمد در مشهد؛ تبلور شکوه وحدت اسلامی در تجمعات شبانه آزادشهریها بار دیگر حضور حماسی خود را در میدان به نمایش گذاشتند برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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