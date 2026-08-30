https://mehrnews.com/x3cWmQ ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۴ کد مطلب 6932511 استانها گیلان استانها گیلان ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۴ موج ۱۸۳ حضور مردم رودسر در میدان اقتدار رودسر- در این ویدئو موج صد و هشتاد و سومین حضور پرشور مردم رودسر در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6932511 کپی شد مطالب مرتبط ایستگاه صد و هفتاد و هشتم حضور مردم رودسر در میدان صد و هشتاد و پنجمین قرار شبانه مردم رودسر صد و هفتاد و هفتمین حماسه حضور مردم رودسر در خیابان صد و هشتاد و ششمین شب ایستادگی مردم رودسر در خیابان ۱۷۴ بار ایستادگی برای یک عهد؛ رودسریها به میدان آمدند خیابان های رودسر ۱۸۷ شب با حضور مردم زنده است قرار شبانه رودسری ها در ایستگاه ۱۷۳ مقاومت میدانداری مردم رودسر به ایستگاه ۱۸۹ رسید آزادشهریها بار دیگر حضور حماسی خود را در میدان به نمایش گذاشتند برچسبها رودسر تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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