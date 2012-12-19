اثبات رخنه پذیری دفتر نتانیاهو / اطلاعات حساس لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت از آسیب پذیری دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی خبر داد.

این روزنامه بیان کرد: بر اساس آخرین آزمایشی که برای بررسی میزان رخنه پذیری دفتر نخست وزیری و دیگر نهادها (رژیم صهیونیستی) صورت می گیرد، رخنه پذیری دفتر نخست وزیری آشکار شد.

آحارونوت اعلام کرد: افسر امنیتی که خود را به جای نماینده اتحادیه کارگری جا زده بود به سهولت توانست اطلاعات حساسی از ترتیبات امنیتی در دفتر نخست وزیری به دست آورد.

این روزنامه صهیونیستی بیان کرد: افسر امنیتی با پرسنل دفتر تماس گرفت و خود را عنوان شخصی که قصد دارد دستمزدهای آنها را ارتقا دهد جا زد و به آنها گفت : می خواهم شرایط شما و چگونگی کمک به شما را بدانم.

این افسر پس از کسب اعتماد پرسنل دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی از شرایط کار آنها جویا شد و توانست اطلاعات محرمانه ای از آنها به دست آورد.

این روزنامه صهیونیستی بیان کرد: همه پرسنل در دام این افسر امنیتی گرفتار شدند و کارمند یکی از بخشها اطلاعاتی درباره تعداد محافظان و سلاحی که در اختیار دارند، کارتهای شناسایی و شیوه بازرسی خودروهایی که وارد دفتر نخست وزیری می شوند، ارائه داد.