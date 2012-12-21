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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

عربانی:

پژوهش و تحقیقات کاربردی جایگاه ویژه ای در کشور دارد

پژوهش و تحقیقات کاربردی جایگاه ویژه ای در کشور دارد

رشت - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت رشت گفت: پژوهش و تحقیقات کاربردی جایگاه ویژه ای در کشور دارد و منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت ‌های پژوهشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف صدیق عربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت افزود: در شرایط کنونی که دشمن قصد دارد از طریق تحریم و فشار ملت ایران را به ستوه آورد، نخبگان و دانشمندان باید با انجام تحقیقات کاربردی و دستیابی به علم روز، رشته های وابستگی را قطع کنند.

وی همچنین اظهارداشت: ایران با در اختیار داشتن دانشمندانی با بهره هوشی بالا در بخش های کشاورزی، نظامی، صنعت و علم و فناوری رتبه های بسیار بالایی را در سطح ملی و بین المللی کسب کرده است.

خطیب جمعه رشت گفت: دستاوردهای پژوهشی کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب بیانگر درک وسیع فرهیختگان از اهمیت جبهه علمی در برابر تهدیدات دشمن است و در سایه خودباوری و تلاش دانشمندان ایرانی امروز در بسیاری از حوزه ها جهش علمی داشته است.

وی افزود: تولید علم خمیرمایه توسعه پایدار است و افزایش پژوهش های کابردی و پیوند موثر پژوهش با بدنه اجرایی جامعه می تواند در اثرگذاری تولید علم، ارتقای جایگاه پژوهش استان و تولید ثروت نقش آفرینی کند.

صدیق عربانی در ادامه به حماسه 9 دی اشاره کرد و افزود: این حماسه به دنیا ثابت کرد که ملت ایران اسلامی در دفاع از ولایت فقیه و تبعیت محض از رهبر معظم انقلاب اسلامی مصمم و ثابت قدم است.

وی ادامه داد: با حضور گسترده، یکپارچه و آگاهانه ملت ایران اسلامی در دفاع از ولایت فقیه در 9 دی 88 طومار فتنه افکنان در هم پیچیده و نقشه های شوم آنان نقش بر آب شد.

امام جمعه موقت رشت گفت: ملت ایران به رهبری امام راحل برای حاکمیت ارزش های اسلام ناب محمدی (ص) هزاران شهید والامقام را تقدیم و اجازه توهین به ارزش ها را به هیچ کسی نخواهند داد.

وی به ارتباط و تعامل بیشتر حوزه و دانشگاه اشاره کرد و افزود: رفع نیازهای جامعه در گروی وحدت این دو مرکز علمی و دینی مهم است.

صدیق عربانی بیان داشت: تحولات بزرگی در دانشگاه ها و حوزه ها نسبت به سال های نخست پیروزی انقلاب اسلامی روی داده و امروز در زمینه های مختلف علمی و آموزشی در این مراکز پیشرفت های بزرگی به وقوع پیوسته است.

وی تاکید کرد: کار پژوهش در دانشگاه ها و حوزه ها باید جدی گرفته شود تا برای کاهش آسیب های اجتماعی راه حل کاربردی فرا روی مدیران قرارگیرد.

کد مطلب 1771797

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