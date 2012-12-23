واکنش متخصصان به پدیده چاه "آتش"/ همه چیز زیر سر نیزارهای مدفون است!

به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته قبل بود که یک کشاورز کوهدشتی هنگام کندن یک حلقه چاه عمیق در زمینش درعمق هشتاد متری زمین به لایه های چرب برخورد کرد و همین امر باعث بروز آتش و سرایت آن به سطح زمین شد.

و اما این اتفاق تنها در روستای "سه آسیابه" کوهدشت نبود که تعجب اهالی را به همراه داشت چرا که مشابه همین اتفاق در یکی دیگر از روستاهای این منطقه نیز گزارش شده و حتی برخی از کشاورزان در زمینه خروج آتش از دل زمین های کشاورزی شان نیز ابراز نگرانی کرده بودند.

از سوی دیگر فوران آتش از کوههای رومشکان در 50 کیلومتری این روستاها نیز مزید بر علت شد تا نگرانی مردم در این زمینه بیشتر شود چرا که خروج آتش از دل کوههای رومشکان نیز بعد از یک و نیم سال هنوز مهار نشده و آنچه بیش از هر چیزی قابل تامل است سکوت مسئولان در رابطه با علل این پدیده ها است.

ارتباطی بین خروج آتش از کوههای رومشکان و خروج آتش از چاه آب نیست

دکتر محمدرضا احمدی پور دکترای زمین شناسی در تماس با خبرگزاری مهر اظهار داشت که ارتباطی بین خروج آتش از دل کوههای رومشکان و خروج آتش از چاهها و اراضی کشاورزی منطقه وجود ندارد و علت هر دو این رخدادهای متفاوت است.

وی با یادآوری اینکه چاههای نفتی ما در عمق بیش از چهار هزار متر قرار دارند، عنوان کرد: اینکه در عمق 80 متری زمین ما شاهد آتش سوزی بوده ایم نمی تواند دلیل وجود میدان نفتی باشد.

آتشی که زیر سر نیزارها است

احمدی پور با بیان اینکه مشابه این موضوع در دریاچه های استان فارس نیز مشاهده شده است، یادآور شد: احتمالی که در مورد این چاه و اراضی کشاورزی منطقه مطرح می شود این است که در گذشته و سالیان بسیار دور نیزارهایی در منطقه وجود داشته که پس از مدفون شدن تخمیر شده اند و حال در اثر حفاری گاز متصاعد شده به سطح زمین آمده و شعله ور می شود.

وی معتقد است که علت آتش سوزی در رومشکان با آتش سوزی در چاههای آب و زمین های کشاورزی متفاوت است، عنوان کرد: یک سال و نیم پیش ما نیز خواستار بررسیهای کارشناسی در زمینه خروج گاز از کوههای رومشکان شدیم ولی متاسفانه تاکنون هیچ کاری انجام نشده است.

آیا پای یک دسته گل "چینی" در میان است؟!

این دکترای زمین شناسی با اشاره به اینکه 1.5 سال پیش در محل چاههای نفت رومشکان حضور پیدا کرده و با کارشناسان چینی شرکت "سی ان پی سی" صحبت کرده است، گفت: همانجا نیز من به آنها متذکر شدم که علت خروج گاز از دل کوههای رومشکان می تواند حفاری چاههای نفت توسط این شرکت چینی در منطقه باشد که نتوانسته اند نسبت به مهار کامل چاه اقدام کنند.

احمدی پور معتقد است که عدم مهار چاههای نفت موجب شده است که گاز از طریق درز و شکاف ها جریان پیدا کرده و به سطح زمین بیاید، ادامه داد: متاسفانه بعد از 1.5 سال هنوز نتیجه قانع کننده ای در این زمینه داده نشده است.

انجام تحقیقات و آزمایشهای ژئوفیزیک در منطقه

وی با تاکید بر ضرورت انجام تحقیقات و آزمایشهای ژئوفیزیک در منطقه، افزود: به اعتقاد من آتش سوزی در کوههای رومشکان به دلیل فرار گاز از طریق شکستگی هایی است که در زمین رخ داده و ممکن است ناشی از این باشد که پوشش سنگی مخزن نفت در چاههای حفاری شده دچار شکستگی شده باشد.

این دکترای زمین شناسی با بیان اینکه در مجموع ارتباطی بین نشت گاز در رومشکان و آتش سوزی اراضی و چاههای کشاورزی در روستاهای کوهدشت وجود ندارد، افزود: ما در رومشکان با سازندهای سخت مواجه هستیم ولی در اینجا چاه مورد نظر آبرفتی است.

داده های ژئوفیزیک می تواند ابهامات را رفع کند

احمدی پور با تاکید بر اینکه داده های ژئوفیزیک می تواند در این زمینه همه احتمالات را به یقین تبدیل کرده و ابهامات موجود را رفع کند، یادآور شد: در مجموع به نظر نمی رسد شعله های موجود در چاههای کشاورزی موجب گسترش آتش سوزیهای به اراضی کشاورزی شود و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

وی از متولیان امر خواست که نسبت به بررسی های علمی در مناطق یاد شده اقدام کرده و در راستای رفع ابهامات موجود گام های عملیاتی بردارند و یادآور شد: مقالاتی که شرکت "سی ان پی سی" منتشر کرده حکایت از آن دارد که داده های لرزه ای حفاریهای صورت گرفته موجود است که می توان با توجه به این داده ها جواب قانع کننده ای به مردم داد.

مرور دو واقعه از جنس "آتش"

بنابر این گزارش در حالی آلودگی چشمه های آب یکی از روستاهای کوهدشت به مواد نفتی و همچنین واقعه خروج آتش از چاه آب در روستای "سه آسیابه" آزادبخت در هفت کیلومتری کوهدشت اتفاق می افتد که یک سال و نیم پیش نیز شاهد شعله های سرکش آتش از صخره های کوهی در منطقه رومشکان بودیم که همچنان این شعله های آتش پابرجا هستند.

شعله ور شدن زبانه های آتش در دل کوه "درمره" بخش رومشکان شهرستان کوهدشت از فروردین ماه سال 90 آغاز شد و به گفته کارشناسان، گازی که در منطقه مشتعل شده گاز طبیعی است که این امر حکایت از وجود یک میدان نفت و گاز در منطقه دارد.

این در حالیست که کارشناسان مختلف در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت نشت گاز دو احتمال را مطرح کردند که یکی از آنها که قوت بیشتری دارد نشت گاز به دلیل عملیات های اکتشاف نفت در منطقه است و احتمالی که قوت آن ضعیف تر است وجود منبع گازی دیگری در محل نشت گاز است که به دلایل مختلف از جمله شکستگیهای زمین به سطح زمین آمده است.

وجود میدان نفتی در کوهدشت توسط شرکت ملی نفت تایید شد

عملیات اکتشاف نفت در شهرستان کوهدشت پیش از این توسط شرکت اکتشافی "سی ان پی سی" وابسته به شرکت نفت متشکل از کارشناسان ایرانی و چینی مستقر در منطقه از سالها قبل آغاز شده و پیش بینی می شود این میدان نفتی حداقل قابلیت استخراج روزانه 10 هزار بشکه نفت را داشته باشد.

این خبر را فروردین ماه سال گذشته خبرگزاری مهر بر روی خروجی خود قرار داد تا 10 ماه بعد مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز بر خبر مهر صحه بگذارد و از کشف میدان نفتی در شهرستان کوهدشت خبر داد.

سید محمود محدث با بیان اینکه در این بلوک اکتشافی پیمانکار خارجی موفق به کشف میدان جدید نفتی " بابا حبیب" شد، گفت: توسعه این میدان جدید نفتی برای شرکت ملی نفت ایران دارای توجیه اقتصادی است.

قرارداد بلوک اکتشاف - توسعه کوهدشت در برنامه چهارم توسعه با یک شرکت خارجی امضا شد که در این پروژه باید پیمانکار خارجی 600 کیلومتر عملیات لرزه نگاری و 2 حلقه چاه اکتشافی حفاری می کرد که در نهایت تکمیل مطالعات اکتشافی منجر به کشف یک میدان نفتی در استان لرستان شد.

با تایید خبر وجود میدان نفتی و گازی در منطقه به نظر می رسید متولیان فکری برای استفاده از این سرمایه ملی می کردند ولی همچنان نشت گاز در این منطقه روند خود را بدون توجه مسئولان ادامه می دهد تا روزهای متعدد کوههای رومشکان در میان شعله های گاز بسوزد.

هم اکنون علاوه بر کوههای رومشکان شعله های آتش سر از روستاهای کوهدشت نیز درآورده اند تا شاید این شعله های روشن مسئولان خاموش را به حرف بیاورد در مورد چرایی این دو واقعه صحبت کنند.