قیمت بنزین در مرزها آزاد شد/ فروش 10 میلیارد دلار نفت کاغذی به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال 1392 گفت: هم اکنون طرح پیشنهادی افزایش اصلاح قیمت بنزین در قالب بودجه سال 92 مراحل بررسی خود را در هیات دولت پشت سر می‌گذارد.

این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ سناریوی قیمتی برای بنزین در سال آینده قطعی و نهایی نشده است، تصریح کرد: با این وجود، بهای این فرآورده نفتی در مبادی مرزی آزاد شده است.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بنزین با قیمت آزاد در مرزها عرضه می‌شود، اظهار داشت:‌ آزادسازی قیمت بنزین در مرزها یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت است.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت فروش اوراق صکوک نفتی به مردم توضیح داد: تاکنون مذاکراتی با سازمان بورس و بانک عامل برای عرضه اوراق صکوک نفتی انجام شده است.

قاسمی با یادآوری اینکه براساس ضوابط بودجه سال جاری به وزارت نفت مجوزی برای فروش 10 میلیارد دلار اوراق صکوک نفتی (نفت کاغذی) داده شده است، تاکید کرد:‌ با نهایی شدن مذاکرات امکان فروش و عرضه این اوراق با نماد ریالی و دلاری در آینده نزدیک فراهم می‌شود.

وزیر نفت در خصوص اظهار نظر برخی از رسانه‌های غربی مبنی بر تحریم بیمه کشتی و نفتکش‌های حامل نفت خام صادراتی ایران اظهارداشت: هم اکنون مشکلی با تحریم بیمه کشتی‌های نفتکش نداریم و تمامی کشتی های حامل نفت صادراتی ایران توسط شرکت‌های بیمه داخلی مورد پوشش قرار گرفته‌اند.

وی با مطلوب ارزیابی کردن قیمت‌های فعلی نفت در بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: اگر بهای نفت به کمتر از 100 دلار در هر بشکه سقوط کند، اوپک نشست اضطراری برگزار خواهد کرد.