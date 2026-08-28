به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک امروز (جمعه ششم شهریور) با دو دیدار در شهر تیانجین کشور چین پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب این مرحله از مسابقات از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه به مصاف اندونزی رفت و سه بر یک به پیروزی رسید تا برای نخستین بار در تاریخ به جمع چهار تیم برتر مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کند.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند اما در ست‌های دوم تا چهارم موفق به شکست حریف با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۲ و ۱۷ شدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این جدال مهم باشند.

شبنم علیخانی، فاطمه منظوری، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی و نگار هاشمی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در دیدار با اندونزی بودند.

غزاله بستان، یسنا آهنکوب رو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، آیدا ولی نژاد، ستایش حسینی و محدثه مشتاقی دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابت بودند که با تشخیص مدیرفنی به میدان رفتند.

فاطمه خلیلی در ست نخست این دیدار اسپک با سرعت ۹۹ کیلومتر بر ساعت زد که تبدیل به امتیاز برای ایران هم شد.

اگنس میشل از لهستان و این بان لئونگ از هنگ کنگ به عنوان داوران اول و دوم قضاوت دیدار ایران و اندونزی را برعهده داشتند.

الهه پورصالح قطر پاسور تیم ملی والیبال زنان در این دیدار با کسب ۲۹ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازی دیدار ایران و اندونزی را به دست آورد.

پروژه توسعه والیبال زنان ایران از سال ۱۴۰۳ با آرمان حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا در سال۲۰۲۶ و جذب لی دو هی مربی کره جنوبی ازسوی سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال آغاز شد و با سرمایه گذاری هدفمند در این بخش سرعت رشد ارتقا رنگینک در تیم ملی کشورمان در رده بندی جهانی افزایش یافت. تیم ملی والیبال زنان پس از کسب چند مدال و چند مقام رسمی از رده هشتادم جهان به رده چهلم رسید. عدم کسب نتیجه دلخواه در بازی‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا موجب شد تقوی با چند تغییر در کادر فنی و برنامه ریزی، تیم ملی زنان ایران را با تمام قدرت به بازی‌های قهرمانی آسیا اعزام کند تا زنان والیبال کشورمان با درخشش در این رقابت ها، برای نخستین مرتبه در نیمه نهایی قهرمانی زنان آسیا حضور پیدا کنند و آرمان تعیین شده فدراسیون والیبال را محقق کنند.

مژگان حسن زاده (سرپرست)، علیرضا طلوع کیان (مدیرفنی)، نیلوفرحجتی، فاطمه حسنی، مینا روستا (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، نازنین کمالوند(ماساژور) و راضیه دوستی (آنالیزور) اعضای کادرفنی تیم ملی والیبال زنان ایران هستند.

در دیگر دیدار مرحله یک چهارم نهایی امروز تیم میزبان (چین) مقابل ویتنام صف آرایی می‌کند و برنده این مسابقه در دومین دیدار نیمه نهایی که ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز شنبه هفتم شهریور برگزار می‌شود، با تیم ملی زنان ایران روبرو خواهد شد. در دو دیدار روز گذشته مرحله یک چهارم نهایی نیز تیم های ژاپن و تایلند با شکست حریفان خود به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

قهرمان این رقابت‌ها سهیمه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به دست می آورد و سه تیم برتر نیز سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ دریافت خواهند کرد.