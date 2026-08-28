به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، طی سه روز آینده رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در بخش‌هایی از شمال و شمال‌غرب کشور رخ خواهدداد ، همچنین در این مدت دمای هوا در سواحل دریای خزر کاهش نسبی می‌یابد.

امروز ( جمعه ۶ شهریورماه ) در سواحل دریای خزر، شمال استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل و همچنین ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

فردا (شنبه ۷ شهریور) و پس‌فردا (یکشنبه ۸ شهریور) نیز مناطقی از شمال‌غرب کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات خراسان‌شمالی و شمال خراسان‌رضوی شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت خواهند بود.

دمای هوا طی ۳ روز آینده در سواحل دریای خزر به‌طور نسبی کاهش می‌یابد.

در ۵ روز آینده نیز وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در شمال شرق، مناطق مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز و شرق کشور دور از انتظار نیست.

برای تهران نیز در حال حاضر دمای هوا ۳۳ درجه و آسمان نیمه‌ابری است اما فردا شنبه ۷ شهریور، آسمان تهران صاف است؛ دمای هوای تهران تا پایان هفته آینده به‌ تدریج تا حدودی روند کاهشی خواهد داشت.