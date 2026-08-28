فتاحی: یاسر آسانی مشکلی ندارد/ انتخاب نقش جهان پیشنهاد سرمربی تیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فتاحی درباره انتخاب محل میزبانی تیم فوتبال استقلال در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: طبق قانون، باشگاه استقلال باید محل میزبانی خود را انتخاب می‌کرد، اما طبق نامه‌ای که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) دریافت کردیم، میزبانی از ما گرفته شد و مجبور شدیم ورزشگاه میزبانی خود را انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: عراق، قطر، امارات و ازبکستان گزینه‌های ما برای میزبانی بودند، اما به جز عراق، سایر کشورها حاضر نشدند از استقلال میزبانی کنند. عراق نیز این شرط را گذاشت که اگر مسابقه استقلال با تیم نیروی هوایی در یک زمان یا شرایط مشابه نباشد، مشکلی با میزبانی استقلال ندارد.

رئیس سازمان فوتبال استقلال افزود: اولویت ما از روز نخست بصره بود و در حال حاضر نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم تا شرایطی فراهم شود که هواداران بتوانند در بازی‌های آسیایی در کنار تیم باشند و از استقلال حمایت کنند.

فتاحی در ادامه درباره وضعیت یاسر آسانی و قانونی بودن حضور این بازیکن در استقلال گفت: یاسر آسانی هیچ مشکلی از نظر قراردادی ندارد و حضور او در استقلال کاملاً قانونی است.

وی درباره محل برگزاری دربی ۱۰۷ نیز اظهار کرد: برای میزبانی دربی ۱۰۷ در شهر اصفهان، باشگاه استقلال باید مبلغی را بابت اجاره ورزشگاه به باشگاه سپاهان پرداخت کند. با توجه به درخواست بختیاری‌زاده و نظر هیئت مدیره، ورزشگاه نقش جهان را که ظرفیت خوبی دارد، برای برگزاری این مسابقه انتخاب کردیم.

رئیس سازمان فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله بازی خوبی خواهیم داشت و ظرفیت ورزشگاه نقش جهان برای این مسابقه ۵۰ به ۵۰ بین دو باشگاه خواهد بود تا هواداران هر دو تیم به صورت برابر در ورزشگاه حضور داشته باشند.

فتاحی همچنین درباره وضعیت نقل‌وانتقالات استقلال گفت: در حال حاضر پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه بسته است و ما نامه‌ای به فیفا ارسال کرده‌ایم تا بتوانیم سه بازیکن آزاد جذب کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد درخواست استقلال مورد موافقت فیفا قرار بگیرد و این باشگاه بتواند برای تقویت تیم خود از سه بازیکن آزاد استفاده کند.