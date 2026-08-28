پیامبر اکرم الگوی کامل اخلاق و هدایت است؛ ۱۲ شباهت با امام زمان(عج)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی استاد حوزه و دانشگاه شامگاه جمعه در مراسم ایام میلاد پیامبر اسلام در حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در سخنانی با اشاره به جایگاه حضرت مهدی(عج) و پیوند میان سیره ایشان و پیامبر گرامی اسلام(ص) اظهار کرد: در روایات، وجوه متعددی از شباهت میان پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) بیان شده که توجه به این شباهت‌ها می‌تواند شناخت بیشتری از جایگاه آن حضرت در منظومه معارف اسلامی ایجاد کند.

وی افزود: نخستین شباهت میان این دو بزرگوار در نام است و در روایات، نام حضرت مهدی(عج) همانند نام پیامبر اکرم(ص) معرفی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: شباهت دوم به چهره و شمایل بازمی‌گردد و در روایات آمده است که وجود مقدس امام زمان(عج) از نظر چهره و شمایل شباهت فراوانی به رسول خدا(ص) دارند.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت مهدی(عج) نقل شده است که آن حضرت فرزند من است و نام او نام من و چهره و شمایلش نیز همانند من است.

وی سومین وجه اشتراک را در اخلاق و رفتار دانست و گفت: پیامبر اکرم(ص) درباره امام زمان(عج) فرموده‌اند که اخلاق و رفتار ایشان از همه مردم به اخلاق و رفتار رسول خدا(ص) شبیه‌تر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به تعبیر اشبه الناس بی خلقاً و خلقاً افزود: همان‌گونه که درباره حضرت علی‌اکبر(ع) تعبیر شباهت در خلقت و اخلاق به پیامبر اکرم(ص) مطرح شده است، درباره حضرت مهدی(عج) نیز شباهت در چهره و اخلاق با پیامبر(ص) مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در برخی روایات، شباهت امام زمان(عج) به پیامبر اکرم(ص) تنها به چهره و اخلاق محدود نشده و گفتار و رفتار آن حضرت نیز مشابه پیامبر اسلام(ص) معرفی شده است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به یکی دیگر از وجوه اشتراک اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) خواهر و برادر تنی ندارند و هر دو بزرگوار از این جهت نیز دارای ویژگی مشترکی هستند.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) خواهر و برادر پدر و مادری نداشتند و درباره امام زمان(عج) نیز چنین ویژگی‌ای بیان شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی پنجمین شباهت را به وضعیت پدران این دو بزرگوار مربوط دانست و اظهار کرد: پدر پیامبر اکرم(ص) در جوانی از دنیا رفت و پدر امام زمان(عج) نیز در سنین جوانی به شهادت رسید.

وی گفت: حضرت عبدالله، پدر گرامی پیامبر اکرم(ص)، در جوانی از دنیا رفت و درباره نحوه وفات ایشان مطالبی در منابع تاریخی مطرح شده است.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: امام حسن عسکری(ع) نیز در جوانی به شهادت رسیدند و حضرت مهدی(عج) در سنین کودکی پدر بزرگوار خود را از دست دادند.

وی ششمین شباهت را یتیمی هر دو بزرگوار عنوان کرد و افزود: پیامبر اکرم(ص) از دوران کودکی با فقدان پدر مواجه بودند و بر اساس نقل برخی مورخان، حتی پیش از تولد، پدر بزرگوارشان از دنیا رفته بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی بیان کرد: حضرت مهدی(عج) نیز در پنج سالگی امام حسن عسکری(ع) را از دست دادند و از این جهت، یتیمی در دوران کودکی یکی دیگر از وجوه اشتراک میان پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) است.

موعود بودن از دیگر وجوه اشتراک پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج)

وی در ادامه، موعود بودن را از دیگر وجوه اشتراک پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) دانست و گفت: پیامبر اسلام(ص) پیامبر آخرالزمان و حضرت مهدی(عج) نیز موعود آخرالزمان هستند که ظهور ایشان پیش از برپایی قیامت محقق خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به بشارت حضرت عیسی(ع) به ظهور پیامبر اسلام(ص) اظهار کرد: حضرت عیسی بن مریم(ع) به قوم خود بشارت آمدن پیامبری پس از خود را داده بود و در قرآن کریم نیز این موضوع در سوره صف مورد اشاره قرار گرفته است.

وی افزود: در آیه ششم سوره صف آمده است که حضرت عیسی(ع) از آمدن رسولی پس از خود با نام احمد خبر داده است و از این منظر، پیامبر اکرم(ص) نیز پیش از بعثت، موعود امت‌های پیشین بوده‌اند.

استاد حوزه و دانشگاه هشتمین شباهت را خاتمیت عنوان کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) خاتم انبیا هستند و حضرت مهدی(عج) نیز خاتم اوصیا و ائمه به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: ما ۱۲ امام داریم و با ظهور حضرت مهدی(عج) تعداد ائمه افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه آن حضرت آخرین امام و خاتم اوصیا هستند و دیگر ائمه(ع) در زمان رجعت بازخواهند گشت و در یاری آن حضرت نقش خواهند داشت.

شمار یاران، یکی دیگر از وجوه شباهت، پیامبر اکرم و امام زمان(عج)

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه سخنان خود به شمار یاران اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از وجوه شباهت، عدد ۳۱۳ است که در ارتباط با یاران خاص پیامبر اکرم(ص) و حضرت مهدی(عج) مطرح شده است.

وی افزود: در جنگ بدر، تعداد یاران پیامبر اکرم(ص) ۳۱۳ نفر بود و در روایات نیز شمار یاران ویژه حضرت مهدی(عج) ۳۱۳ نفر بیان شده است.

استاد حوزه و دانشگاه همچنین به جایگاه انبیای مرسل اشاره کرد و گفت: در میان ۱۲۴ هزار پیامبر، ۳۱۳ نفر به عنوان انبیای مرسل معرفی شده‌اند و این عدد در معارف مربوط به پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی نهمین و دهمین وجه اشتراک را مربوط به شرایط پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص) و پیش از ظهور حضرت مهدی(عج) دانست و اظهار کرد: پیش از ظهور، فساد، تباهی، خونریزی، فحشا و بی‌بندوباری افزایش پیدا می‌کند و در دوران پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص) نیز جامعه جاهلی گرفتار نابسامانی‌های گسترده‌ای بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به خطبه دوم نهج‌البلاغه افزود: امیرالمؤمنین(ع) در توصیف دوران پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص) از جامعه‌ای سخن می‌گویند که مردم آن سرگردان، نادان و گرفتار فتنه بودند و در محیطی زندگی می‌کردند که جاهل در آن مورد احترام قرار می‌گرفت و عالم جایگاه شایسته خود را نداشت.

وی با اشاره به وضعیت زنان در دوران جاهلیت اظهار کرد: یکی از جلوه‌های جاهلیت پیش از بعثت، بی‌احترامی به زن و سلب حقوق او بود و در مواردی دختران را زنده به گور می‌کردند و زن را وسیله عیش و شهوت قرار می‌دادند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در نگاه او، جاهلیت جدید نیز می‌تواند با شکل و ادبیاتی متفاوت، شخصیت زن را مورد تعرض قرار دهد و او را از جایگاه انسانی خود تنزل دهد.

حجاب برای زن به معنای محدودیت و ممنوعیت نیست

وی با اشاره به موضوع حجاب افزود: حجاب برای زن به معنای محدودیت و ممنوعیت نیست، بلکه می‌تواند حافظ شخصیت و ارزش او باشد و نباید ارزش زن به عنوان یک انسان در معرض نگاه ابزاری قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با استناد به روایتی که به امیرالمؤمنین(ع) نسبت داده شده است، گفت: در این روایت، وضعیت برخی زنان در آخرالزمان و آشکار کردن زینت و گرایش به شهوات و حرام‌ها مورد هشدار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: در مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی باید نسبت به جایگاه زن و ارزش‌های مورد تأکید دین توجه داشت و موضوع حجاب را نیز در چارچوب حفظ شخصیت و کرامت زن مورد توجه قرار داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی یازدهمین شباهت را در چگونگی قیام پیامبر اکرم(ص) و حضرت مهدی(عج) دانست و اظهار کرد: همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) برای مقابله با دشمنان اسلام قیام کردند، حضرت مهدی(عج) نیز با قیام خود برای برپایی حق و عدالت اقدام خواهند کرد.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در دوران رسالت دارای یاران، نیرو و سپاه بودند و در برابر دشمنان و مشرکان ایستادگی کردند و قیام حضرت مهدی(عج) نیز با اقتدار همراه خواهد بود.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ضرورت توجه به مفهوم اقتدار در مواجهه با دشمنان گفت: تجربه پیامبر اکرم(ص) نشان می‌دهد که در برابر دشمنانی که به حق و دعوت الهی تن نمی‌دهند، صرفاً سخن و نصیحت کافی نیست و قدرت نیز باید در کنار دعوت و هدایت وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: این موضوع از نگاه او برای جامعه امروز نیز دارای پیام است و اقتدار در برابر دشمنان باید مورد توجه قرار گیرد.

توجه ویژه پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) به حضرت سیدالشهدا(ع)

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه، دوازدهمین شباهت را علاقه و توجه ویژه پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) به حضرت سیدالشهدا(ع) عنوان کرد و گفت: هر دو بزرگوار نسبت به امام حسین(ع) محبت فراوان داشته و برای مصائب ایشان گریسته‌اند.

وی با اشاره به روایتی از ام‌سلمه بیان کرد: در این روایت آمده است که پیامبر اکرم(ص) هنگامی که امام حسین(ع) در دوران کودکی نزد ایشان آمدند، آن حضرت را در آغوش گرفتند و صورت، لب‌ها و پشت گردن ایشان را بوسیدند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: هنگامی که ام‌سلمه درباره بوسیدن پشت گردن امام حسین(ع) پرسید، پیامبر اکرم(ص) به محل ضربات شمشیر و نیزه‌هایی اشاره کردند که در آینده بر پیکر فرزندشان وارد خواهد شد و از این مصیبت متأثر بودند.

وی با اشاره به زیارت ناحیه مقدسه اظهار کرد: در این زیارت نیز حضرت مهدی(عج) خطاب به امام حسین(ع) از گریه و اندوه خود برای مصیبت سیدالشهدا(ع) سخن می‌گویند و این نشان‌دهنده پیوند عمیق میان حضرت مهدی(عج) و واقعه عاشورا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در پایان با دعوت حاضران به یاد امام حسین(ع) گفت: در ایام ولادت و در هر مناسبتی که نام امام زمان(عج) مطرح است، یاد حضرت سیدالشهدا(ع) نیز می‌تواند دل‌ها را متوجه فرهنگ عاشورا کند و امید است این مجالس مورد رضایت حضرت ولی‌عصر(عج) قرار گیرد.