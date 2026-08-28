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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

هفته چهارم لیگ بیست و ششم؛

رضاییان در اهواز «هو» شد/ گلایه استقلالی‌ها از چمن ورزشگاه فولاد

رضاییان در اهواز «هو» شد/ گلایه استقلالی‌ها از چمن ورزشگاه فولاد

پس از ورود رامین رضاییان به زمین بازی پیش از آغاز دیدار با تیم فوتبال استقلال، هواداران این تیم او را «هو» کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان از ساعت ۲۱ امشب جمعه ۶ شهریور در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

* هواداران دو تیم در حال ورود به ورزشگاه هستند. با نزدیک شدن به زمان شروع مسابقه، سکوهای ورزشگاه شهدای فولاد در حال پر شدن است.

* هواداران استقلال با حضور در ورزشگاه، رامین رضاییان مدافع فولاد را مورد انتقاد قرار داده و علیه او شعار سر دادند. آنها در شعارهای خود این بازیکن را با عنوان «رامین پولکی» خطاب کردند.

* رضاییان پس از ورود به زمین برای گرم کردن، به سمت جایگاه هواداران فولاد رفت و مورد توجه تماشاگران قرار گرفت.

* در سوی مقابل حامد لک دروازه‌بان فولاد، نیز از سوی بخشی از هواداران استقلال مورد اعتراض قرار گرفت و علیه او شعار داده شد.

* حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال، به شدت از سوی هواداران این تیم تشویق شد.

* سهراب بختیاری‌زاده و میلاد میداوودی سرمربی و مربی استقلال نیز هنگام حضور در ورزشگاه مورد تشویق هواداران استقلال قرار گرفتند.

* بازیکنان استقلال به دلیل گرمای شدید هوا، حدود ۱۰ دقیقه دیرتر از زمان معمول برای گرم کردن وارد زمین شدند. گرمای هوا در اهواز بسیار شدید است و شرایط دشواری را برای بازیکنان ایجاد کرده است.

* کیفیت پایین زمین ورزشگاه شهدای فولاد نیز یکی از نکات مورد توجه پیش از شروع بازی بود. بازیکنان استقلال از وضعیت زمین رضایت نداشتند و نسبت به کیفیت چمن گلایه‌هایی را مطرح کردند.

* ازدحام هواداران در اطراف ورزشگاه و همچنین ترافیک در مسیرهای منتهی به ورزشگاه شهدای فولاد باعث ایجاد بی‌نظمی شده است.

* جایگاه خبرنگاران نیز با ازدحام زیادی مواجه شده و شرایط این جایگاه پیش از آغاز مسابقه چندان منظم نیست.

دیدار استقلال و فولاد خوزستان در حالی برگزار می‌شود که گرمای شدید هوا و حضور پرشمار هواداران، فضای خاصی را پیش از آغاز این مسابقه در ورزشگاه شهدای فولاد ایجاد کرده است.

کد مطلب 6930565

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    نظرات

    • یک دوست IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
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      پاسخ
      این حرکتها و حرفها ازما بعید است درست نیست اخه چرا برای یک بازی اوقات تلخی میکنید به هم احترام بگذارید

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