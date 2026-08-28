به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال استقلال و فولاد خوزستان از ساعت ۲۱ امشب جمعه ۶ شهریور در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
* هواداران دو تیم در حال ورود به ورزشگاه هستند. با نزدیک شدن به زمان شروع مسابقه، سکوهای ورزشگاه شهدای فولاد در حال پر شدن است.
* هواداران استقلال با حضور در ورزشگاه، رامین رضاییان مدافع فولاد را مورد انتقاد قرار داده و علیه او شعار سر دادند. آنها در شعارهای خود این بازیکن را با عنوان «رامین پولکی» خطاب کردند.
* رضاییان پس از ورود به زمین برای گرم کردن، به سمت جایگاه هواداران فولاد رفت و مورد توجه تماشاگران قرار گرفت.
* در سوی مقابل حامد لک دروازهبان فولاد، نیز از سوی بخشی از هواداران استقلال مورد اعتراض قرار گرفت و علیه او شعار داده شد.
* حبیب فرعباسی دروازهبان استقلال، به شدت از سوی هواداران این تیم تشویق شد.
* سهراب بختیاریزاده و میلاد میداوودی سرمربی و مربی استقلال نیز هنگام حضور در ورزشگاه مورد تشویق هواداران استقلال قرار گرفتند.
* بازیکنان استقلال به دلیل گرمای شدید هوا، حدود ۱۰ دقیقه دیرتر از زمان معمول برای گرم کردن وارد زمین شدند. گرمای هوا در اهواز بسیار شدید است و شرایط دشواری را برای بازیکنان ایجاد کرده است.
* کیفیت پایین زمین ورزشگاه شهدای فولاد نیز یکی از نکات مورد توجه پیش از شروع بازی بود. بازیکنان استقلال از وضعیت زمین رضایت نداشتند و نسبت به کیفیت چمن گلایههایی را مطرح کردند.
* ازدحام هواداران در اطراف ورزشگاه و همچنین ترافیک در مسیرهای منتهی به ورزشگاه شهدای فولاد باعث ایجاد بینظمی شده است.
* جایگاه خبرنگاران نیز با ازدحام زیادی مواجه شده و شرایط این جایگاه پیش از آغاز مسابقه چندان منظم نیست.
دیدار استقلال و فولاد خوزستان در حالی برگزار میشود که گرمای شدید هوا و حضور پرشمار هواداران، فضای خاصی را پیش از آغاز این مسابقه در ورزشگاه شهدای فولاد ایجاد کرده است.
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