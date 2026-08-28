آغاز ثبت سفارش واردات پنج کنجاله از ۹ شهریورماه

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت سفارش واردات انواع کنجاله از جمله کنجاله سویا، آفتابگردان، گلرنگ، پنبه‌دانه و کلزا از ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، این اقدام در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار و با هدف تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و ضروری انجام شده است.

بر این اساس، بازرگانان می‌توانند از تاریخ ۹ شهریورماه نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کنجاله از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

همچنین ثبت سفارش این اقلام بدون اعمال سقف سابقه بازرگان انجام خواهد شد و محدودیت مربوط به سقف سابقه در این فرآیند اعمال نمی‌شود.

کنجاله سویا، آفتابگردان، گلرنگ، پنبه‌دانه و کلزا از جمله اقلام مورد استفاده در تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش دام و طیور هستند.