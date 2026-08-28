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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹

هفته چهارم لیگ بیست‌وششم؛

حسرت پیکان برای برد دوم/یک گلر مانع از گل شد

حسرت پیکان برای برد دوم/یک گلر مانع از گل شد

عملکرد مطلوب دروازه‌بان استقلال خوزستان مانع از شکست تیمش در جریان بازی امشب با پیکان تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پیکان و استقلال خوزستان از ساعت ۱۹ شامگاه امروز جمعه از هفته چهارم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه پاس برگزار شد که با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید.

شاگردان ساکت الهامی که با برتری هفته گذشته خود مقابل خیبر خرم‌آباد، انگیزه بالایی برای کسب دومین برد متوالی خود داشتند از ابتدای مسابقه سعی کردند توپ و میدان را در اختیار داشته باشند. تلاش های آنها بخصوص در نیمه اول با عملکرد تحسین برانگیز خط دفاع بخصوص دروازه بان استقلال خوزستان روبرو شد.

حجت احمدی دوبار در ۴۵ دقیقه ابتدایی صاحب موقعیت شد اما محمدامین رضایی مانع از لرزیدن تور دروازه استقلال خوزستان شد تا بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

کد مطلب 6930576
مهدی مرتضویان

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