گردآوری 67 نامه اکبر رادی به هنرمندان/ تلاش برای ثبت بنیاد رادی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هیئت مدیره بنیاد اکبر رادی ظهر امروز سه‌شنبه 5 دی‌ماه با حضور برخی از اعضا این بنیاد در خانه تئاتر برگزار شد. در این نشست حمیده بانو عنقا همسر زنده یاد رادی و رئیس هیئت مدیره ، بهزاد صدیقی سخنگو و دبیر اجرایی و هادی مرزبان و دکتر فریندخت زاهدی حضور داشتند.

در ابتدا صدیقی با بیان ویژگی ها واهداف این بنیاد عنوان کرد: بنیاد رادی 4 سال است که فعالیتش را با هدف تبیین و تشریح اندیشه ها و زنده نگاه نداشتن آثار این هنرمند فعالیت خود را آغاز کرده است. این بنیاد به کوشش و تلاش بانو عنقا شروع به کار کرده است و در طول این 4 سال با همراهی هنرمندانی چون هادی مرزبان ادامه حیات داده است.

صدیقی: مجموعه نامه‌های رادی به هنرمندان منتشر می‌شود

وی افزود: در طول این مدت دو مسابقه پژوهشی تحت عنوان انتخاب مقالات برتر رادی‌شناسی برگزار شده است. سال آینده نیز ضمن برگزاری سومین دوره مقالات برتر و انتشار مقالات دوره دوم این مسابقه، برگزاری نخستین مسابقه نمایشنامه‌نویسی نیز در دستور کار بنیاد رادی قرار گرفته است. علاوه بر انتشار مجموعه مقالات در نمایشگاه کتاب نیز توسط نشر قطره که همیشه حامی ما بوده است مجموعه 67 نامه اکبر رادی به هنرمندان، نمایشنامه نویسان و مترجمان کشور با ویراستاری دکتر عطاالله کوپال منتشر می‌شود.

صدیقی توضیح داد: جدا از این فعالیتها نمایشنامه‌خوانی آثار رادی نیز در خانه هنرمندان ماهی یکبار با همراهی کارگردان های تئاتر برگزار می شود. شنبه 16 دی ماه نیز ساعت 17 نمایشنامه خوانی"صیادان" در خانه هنرمندان اجرا خواهد شد. تلاش می‌کنیم تا سال 92 بتوانیم بنیاد اکبر رادی را به ثبت برسانیم.

در ادامه این نشست حمیده بانو عنقا در ارتباط با بناید رادی گفت: 5 سال از نبودذن رادی گذشته است. من از روزهای اول پیگیر برنامه های بنیاد بودم و به وزارت ارشاد رفت و آمد می کردم. امیدوارم با افزوده شدن افراد جدیدی چون بهزاد صدیقی و محمد امیر یاراحمدی فرایند ثبت این بنیاد سریعتر انجام شود.

عنقا: تنها آرزویم ثبت بنیاد رادی است

وی ادامه داد: ثبت بنیاد رادی تنها چیزی است که آرزویش را دارم. هدف از را اندازی این بنیاد انجام کاری فرهنگی، پژوهشی است که امیدوارم نه تنها بر روی کارهای رادی بلکه بر همه نمایشنامه نویسان جوان ما تاثیر داشته باشد. مهم نیست که بنیاد هنوز ثبت نشده است چون از نظر من انگار که سالهاست بنیاد رادی به ثبت رسیده است.

همسر زنده‌یاد رادی عنوان کرد: من تنها به عنوان یک عضو افتخاری در این بنیاد حضور دارم و همه فعالیتها و زحمتها به عهده دوستان رادی است. چند نکته در ارتباط با این بنیاد است که آرزومندم محقق شود. اول اینکه شاهد رویکردهای گوناگون توسط نیروهای جوانتر به آثار رادی با نگرش و زاویه های مختلف باشیم. همانطور که سال گذشته شاهد اجرای همزمان نمایش"خانمچه و مهتابی" با دو نگاه مختلف توسط هادی مرزبان و مسعود دلخواه بودیم.

وی ادامه داد: نکته مورد توجه دیگر این است که باید تحقیق ها و پژوهش های بسیاری برای شناساندن ریشه های اصیل به هنرمندان جوان صورت گیرد. باید نگرش امثال رادی از ابتدا تا انتها شناسایی شود چون معتقدم که رادی از ابتدای فعالیتش تا روزهای پایانی توانست به یک شرف انسانی دست یابد.

عنقا متذکر شد: نکته مورد توجه دیگر توجه به شخصیتهای آثار رادی است. چون رادی دست برخی از شخصیتهایی را که خلق کرده می گیرد و آنها را به آثار دیگرش هم وارد می کند. خوب است که هنرمندان جوان ما این شخصیتها را دریابند و بتوانند آنها را در یک کار خلاقه در تقابل با یکدیگر قرار دهند.

وی افزود: همانطور که از روی رمان ها و داستان های می توان نمایشنامه نوشت از روی نمایشنامه هم می توان رمان و داستان به رشته تحریر درآورد که امیدوارم این اتفاق در مورد آثار رادی نیز روی دهد.

زاهدی: زیر و بم تماتیک آثار رادی بررسی نشده است

در بخش دیگری از این نشست دکتر فریندخت زاهدی گفت: متاسفانه آثار ادبیات نمایشی ما در ایران هنوز طبقه بندی نشده است و آثار رادی هم از این قائده مستثنا نیست. آنچه مسلم است ما دوره رئالیزم را در تاریخ صد ساله تئاتر ایران به تمامی تجربه نکردیم . تنها کسی هم که در پرداخت آثارش تمام و کمال ازاین سبک بهره برده مرحوم رادی است. که متاسفانه تا کنون زیر و بم تماتیک آثار رادی بررسی نشده است.

وی عنوان کرد: تلاش می کنیم در بنیاد رادی این اتفاق روی دهد و آثار ادبیات نمایشی مخصوصا اکبر رادی طبقه بندی شود. ازیکی از استادان دانشگاه نیز خواهش کردیم پرداختی زبان‌شناسی از آثار رادی ارائه دهد. همچنین در کتاب رادی‌شناسی نیز به همه این مسائل پرداخت شده است.

محمد امیریاراحمدی ‌، عطا الله کوپال‌، شهرام کرمی‌ و فرامرز طالبی دیگر اعضای هیات مدیره بنیاد اکبر رادی هستند.