کاهش 62 درصدی بیماری مالاریا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودحسین پور اظهارداشت: ورود اتباع غیرقانونی از مرزهای شرقی به مرکز وغرب هرمزگان هم اکنون شهرستان های بندرعباس، لنگه، قشم، جاسک و... را درگیر موارد ابتلا به بیماری مالاریا کرده است.

حسین پور افزود: الگوی ابتلا به بیماری مالاریا در استان هرمزگان از منطقه بشاگرد و جاسک به جزایر و مناطق ساحلی نیز انتقال یافته است.

رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان اظهارکرد:موارد انتقال محلی بیماری مالاریا سالجاری در استان 62 درصد کاهش یافته که موفقیت چشمگیری برای شبکه بهداشتی استان محسوب می شود.

وی یادآورشد: سم پاشی منازل و مناطق آلوده استان، توزیع پنج هزار پشه بند آغشته به سم، بهبود سیستم بیماریابی و بازآموزی گروه های درگیر بیماری ملاریا از مهم ترین اقدامات امسال درجهت حذف این بیماری در هرمزگان است.