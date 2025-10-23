احمدی: پشه آئدس وارد بشاگرد نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه حسین احمدی در جمع خبرنگاران مقابله با پشه مهاجم آئدس را موضوعی حیاتی دانست، اظهار کرد: پیشگیری بهتر از درمان است و بهسازی محیط عملی‌ترین راه مقابله با ازدیاد و انتشار پشه آئدس محسوب می‌شود.

وی با تشریح اقدامات مورد نیاز در این حوزه افزود: جمع‌آوری و دفع بهداشتی پسماندها، خشکانیدن آب‌های راکد، جمع‌آوری لاستیک‌های فرسوده، دفع بهداشتی فاضلاب، پوشاندن درب ظروف جمع‌آوری آب کولر و تخلیه مستمر آن‌ها، نصب توری روی پنجره‌ها و درب‌ها، پوشاندن مخازن ذخیره آب، خشکانیدن آب زیر گلدان‌ها و پر کردن چاله‌های حاوی آب‌های راکد از جمله اقدامات مهم است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد همچنین خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تاکنون پشه آئدس در شهرستان مشاهده نشده و شهروندان نباید به شایعات توجه کنند.

احمدی در پایان از تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواست تا برای مقابله با استقرار پشه آئدس برنامه عملیاتی هماهنگ و فراگیر تنظیم و ارائه دهند.