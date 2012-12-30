به گزارش خبرگزاری مهر، "آرسن ونگر" اظهار داشت: این یک مبارزه بزرگ است اما معتقدم که تیم ما توان شکست بایرن را دارد.

سرمربی آرسنال ادامه داد: چلسی، تیمی که موفق شده قهرمان اروپا شود از مرحله گروهی بالا نیامده بنابراین اگر ما عملکرد خوبی از خود نشان دهیم و تمامی یاران خود را در اختیار داشته باشیم چرا نباید بایرن را شکست دهیم. فکر می کنم شانس پیروزی مقابل این تیم را داریم.

بر پایه گزارش چمپیونز لیگ، آرسنال فقط یک بار به دیدار پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در سال 2006 رسیده که آن هم با شکست مقابل بارسلونا از قهرمانی بازمانده است. این در حالی است که بایرن مونیخ چهار بار فاتح رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا شده است.