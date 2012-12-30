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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

نمایشگاه هنرهای تجسمی پیامبر اعظم (ص) در بهشهر برپا شد

نمایشگاه هنرهای تجسمی پیامبر اعظم (ص) در بهشهر برپا شد

بهشهر - خبرگزاری مهر: نمایشگاه هنرهای تجسمی با موضوع پیامبر اعظم (ص) با ارائه 25 اثر در این زمینه برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر باباکوهی اشرفی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی بهشهر ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به نزدیکی رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) اشاره کرد.

وی افزود: با توجه به توهین های پی در پی دنیای غرب توسط ساخت فیلم های موهن که در آن به مقدسات و ارزشهای دینی شده نمایشگاهی در قالب هنرهای تجسمی با موضوع پیامبر اعظم (ص) برگزار شده است.

وی ادامه داد: با برگزاری نمایشگاه هایی با موضوعات اسلامی و ارزشی می توان به پاسداشت ارزشها و آرمانهای اسلامی همت کرد.

باباکوهی اشرفی تصریح کرد: این نمایشگاه با همکاری حوزه هنری مازندران و با حضور هنرمندان برجسته استانی در قالب آثار گرافیکی تایپوگرافی، پوستر، خط به نمایش گذاشته شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر افزود: نمایشگاه مذکور تا بیست و چهارم دیماه91 در سالن اداره فرهنگ و
ارشاد اسلامی دایر و از علاقمندان جهت بازدید این نمایشگاه دعوت می شود.

کد مطلب 1779779

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