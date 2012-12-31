امیرحسین فردی نویسنده و مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین اثر خود که با عنوان «گرگ‌سالی» در اختیار انتشارات سوره مهر قرار گرفته است، اظهار کرد: شخصیت اصلی این رمان همان اسماعیل است که از موقعیت پایانی رمان «اسماعیل» به دوران رخداد این اثر پرتاب شده است.

وی با اشاره به موقعیت دشت ‌مغان به عنوان جغرافیای این رمان گفت: دشت‌مغان مجتمع‌های کشاورزی فراوانی دارد که از قضا گرگ‌های خیلی قوی هم در اطراف آن زندگی می‌کنند و به گله‌های گوسفند منطقه به صورت دسته جمعی حمله می‌کنند.

فردی افزود: ماجرای این رمان به زمان حضور آمریکایی‌ها در این منطقه و فعالیت کشاورزی‌ آنها در این محدوده باز می‌گردد. آنها برای این کار دست به اصلاح نژاد گرگ‌های منطقه می‌زنند تا دیگر به انسان حمله نکند، اما اتفاقی که رخ می‌دهد این است که در این فرآیند این گرگ‌ها از آن به بعد تنها به افراد خاصی حمله می‌کنند.

نویسنده داستان «سیاه چمن» افزود: در این رمان گرگ‌های تغییر پیدا کرده دیگر با نشانه سراغ آدم‌ها می‌روند و این بزرگ‌ترین استعاره این رمان است. در واقع هوشمندی آنها در انتخاب طعمه و محیط رعب و وحشتی که در منطقه ایجاد می‌کنند در کنار نزاع میان مردم و آمریکایی‌ها و گرگ‌هاست که قصه رمان را می‌سازد.

فردی افزود: من خیلی خدا را شاکرم که توفیق داد تا این رمان را بنویسم. این داستان و فضایش ناگهانی به ذهن من رسید، اما به جرات می‌گویم که در ادبیات داستانی ایران اثری را سراغ ندارم که این طور برخورد استعاری را با آمریکا و نیروی استکبار نشان دهد. این رمان حرف درشتی برای زدن دارد و می‌گوید آمریکایی‌ها گرگ هستند و از تبار گرگ و باید با این نگاه به آنها نظر انداخت.

وی با تاکید به اینکه به جلد سوم این اثرهم فکر می‌کند افزود: امیدوارم این کار توسط به سوره به نمایشگاه کتاب سال بعد برسد.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری افزود: در زمان بیماری‌ام این رمان را بازنویسی می‌کردم و دائم از خدا می‌خواستم که به من فرصت بدهد تا تمامش کنم. من می‌ترسیدم دیگر نتوانم بنویسیم و خدا به من توفیقش را ندهد.

به گفته فردی فرآیند نوشته شن این رمان دو سال طول کشیده و نزدیک به چهار دفعه نیز بازنویسی شده است.