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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

پژمان:

پژوهش سبب ارتقا خدمات شهرداری مشهد شده است

پژوهش سبب ارتقا خدمات شهرداری مشهد شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: نهاد مردمی شهرداری مشهد با بهره گیری از پژوهش در خدمات خود ارتقا کمی و کیفی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه آزاد مشهد اظهار کرد: شهرداری با بهره‌ گیری از پژوهش در فعالیت‌ها، از آخرین دستاوردهای علمی در پیشبرد ارتقاء کمی و کیفی خدمات به شهروندان استفاده می کند.

شهردار مشهد افزود: تخصص و آگاهی نیاز همه دستگاههای اجرایی است و شهرداری مشهد با برنامه ریزی و انجام کارشناسی در برنامه های اجرایی در این راستا حرکت می کند.

پژمان تاکید کرد: رویکرد جدید شهرداری ادغام دو مرکز پژوهشی شهرداری و شورای اسلامی شهر است.

وی گفت: تفاهم نامه ای با دانشگاههای کشور برای استفاده بیشتر از پژوهش ها در ارائه خدمات به شهروندان منعقد شده است که به نیروهای تخصصی شهرداری توان بیشتری می دهد.

شهردار مشهد با اشاره به اینکه شهرداری نیروهای متخصص دارد افزود: این دستگاه در کشور حائز عنوان دستگاه برتر پژوهشی شد و شهرداری در این چند سال کارکردهای علمی برجسته ای داشته است.

پژمان بیان کرد: استفاده از پژوهش در کارهای اجرایی و انجام کار تخصصی و کارشناسی باید نهادینه شود که البته این کار احتیاج به زمان بیشتری دارد.

گفتنی است، در این هم اندیشی اساتید موضوعاتی در زمینه ایجاد اتاق فکر برای هم‌افزایی بین مدیریت شهری، انجام بازنگری‌های موضعی بر روی طرح‌های جامع و تفضیلی شهر مشهد و مسائل مربوط به مدیریت شهری را با شهردار مشهد در میان گذاشتند.
 

کد مطلب 1780633

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