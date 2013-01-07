بهزیستی استان مرکزی 186 شغل بیشتر از تعهد ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ربیعی افزود: بر اساس ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی‌های بهزیستی استان‌‌‌ها توسط بهزیستی کشور، بهزیستی استان مرکزی در پنج شاخص مسکن، اشتغال، جلب مشارکت‌ها و مراکز غیردولتی به عنوان پنجمین استان موفق کشور شناخته شد.

وی تصریح کرد: براساس اعلام سازمان بهزیستی کشور و جدول عملکرد ایجاد اشتغال استان‌ها در هشت ماهه امسال بهزیستی استان مرکزی توانسته است با استفاده از تمامی پتانسیل‌های موجود در سطح استان 787 شغل ایجاد کند، این در حالی است که تعهد ایجاد شده از طرف کارگروه اشتغال استانداری مرکزی 601 و بهزیستی کشور یک‌هزار و 600 شغل بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: این استان همچنین در بحث جلب مشارکت‌ها در بین 31 استان، موفق به کسب رتبه برتر شده است.ربیعی بیان اینکه این نهاد در حوزه مسکن و مراکز غیر دولتی نیز حائز رتبه برتر شده است، بیان داشت: بهزیستی استان مرکزی در چهار حوزه اعلام شده به طور میانگین موفق به کسب رتبه پنجم در بین بهزیستی استان‌های سراسر کشور شده است.

