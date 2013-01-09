ارتقای امنیت اجتماعی با توسعه فرهنگ عفاف وحجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین روزیطلب در نشست هماندیشی حجاب و عفاف در آموزش وپرورش با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام(ص) که می فرماید"عفاف انسان را مصونیت میدهد و او را از پستیها دور میکند و همچنین عفاف منشأ پارسایی است"، گفت: میوه عفت، مصونیت است و اگر حجاب و عفاف در جامعه رعایت شود، امنیت اجتماعی نیز تأمین میشود.
وی گفت: یکی از مواردی که دشمنان اسلام بهوسیله آن تلاش میکنند تا اسلام را از میان بردارند این است که در جامعه موردنظر ایجاد نیازهایی میکنند تا آن جامعه مطابق میل آنها رفتار کند.
وی افزود: دشمنان تلاش میکنند تا فضای جامعه اسلامی را از تقوا و پاکدامنی بهسمت آلودگی و فساد بکشانند تا بدین وسیله تمام توجهات جامعه را از کارهای اساسی مملکت به بطالت گذراندن جلب کنند تا بتوانند به اهداف خود برسند.
رئیس شورای عفاف وحجاب آموزش وپرورش فارس به فشار فرهنگی دشمنان از طریق اینترنت و ماهواره علیه نسل جوان کشورمان اشاره کرد و گفت: بیشترین تلاش آنان بر روی بیحجابی و ترویج بیعفتی و بندوباری و متزلزل کردن بنیادخانوادههاست.
روزیطلب با تصریح اینکه پوشش و لباس نماد یک قوم محسوب میشود، افزود: از روی لباس و وضعیت پوشش یک جامعه میتوان به عقاید آنها پی برد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با تأکید بر اینکه در تمام ادیان الهی حجاب یک رکن اساسی است، گفت: تنها در ادیان نوظهور و فرقههای ضاله و کاذب است که برهنگی ترویج میشود.
روزیطلب ادامه داد: همانگونه که منارهای مساجد نشاندهنده آن است که این جامعه مسلمان است، حجاب، چادر و پوشش هم نماد اسلام است و اگر بخواهند جامعهای را عوض کنند، نماد آن را عوض میکنند که اکنون دشمنان بهشدت برروی این قضیه کار میکنند.
وی با اشاره به آیه 59 سوره احزاب «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا؛ اى پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهاى خود را بر خود فروتر گیرند این براى آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند[به احتیاط] نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است» گفت: خداوند در این آیه حجاب را عامل مصونیت زنان برمیشمارد.
روزیطلب در ادامه سخنان خود به نقش مهم آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اشاره کرد و گفت: باید سعی کنیم بهعنوان متولیان تربیت فرزندان به موضوع عفاف و حجاب اهمیت فراوانی دهیم.
وی نماد اندیشه اسلامی را حجاب و عفاف دانست و گفت: باید تلاش کرد تا در مدارس خود بهگونهای رفتار و آموزش داده شود تا این مسئله مهم نهادینه شود چراکه حجاب و عفاف یک مسئله فردی نیست بلکه اجتماعی است و بهداشت روان جامعه را در پی دارد.
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