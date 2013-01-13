کمیته امداد و نظام روانشناسی تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) در مراسم امضای تفاهم نامه با عباسعلی الهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که با حضور کارشناسان مشاوره کمیته امداد امام خمینی(ره) و اساتید دانشگاه، در سالن همایش غدیر این نهاد برگزار شد، با بیان اینکه در مشاوره باید فرد در کنار خانواده مورد مطالعه قرار گیرد، گفت: مطالعه فرد منهای خانواده در مشاوره امری نادرست است؛ باید از ظرفیت موجود خانواده برای اصلاح افراد استفاده شود، همانطور که در مبانی دینی به ایجاد ارتباط عاطفی، مودت و رحمت بین اعضای خانوادهها برای حل مشکلات سفارش شده است.
وی با تاکید بر مشاوره گروهی، افزود: هزینه مشاورههای فردی بسیار بالا است و با توجه به زمان و گستردگی کار، مشاوره گروهی و خانوادگی اثربخشتر خواهد بود که نیاز است این بخش در کمیته امداد امام(ره) در حوزه عملیاتی با بهرهگیری از اساتید فن تقویت شود.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه در حوزه روانشناسی، مشاوره و مددکاری آنچه که به آن تکیه میکنیم، عمدتا تئوریهای غربی است که در دانشگاهها نیز به آن پرداخته میشود، یادآورشد: این تکنیکها باید با مبانی دینی ما سنجیده و عمل شود که در این زمینه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره میتواند با فراخوان از اساتید حوزه و دانشگاه روشهای مناسبی را منطبق بر نگاه دینی تدوین کند تا در عمل به آن تکیه شود که در این زمینه کمیته امداد به عنوان بستری برای مطالعات با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره آمادگی همکاری دارد.
انواری در ادامه بر ارتقا کادر تخصصی مشاوران کمیته امداد و برگزاری کلاسهای آموزشی و توسعه مشاورههای گروهی تاکید کرد و گفت: مشاوران نیز نیازمند سرمایهگذاری در آرامش و تعادل خودشان هستند تا در ارائه خدمات و روشنسازی دیگران موثر واقع شوند.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه سلامت به صورت بخشی و فقط هم مختص پزشک خانواده نیست، گفت: بسیاری از بیماریهایی که مددجویان کمیته امداد دارند، روان تنی است و چنانچه بیماری برطرف شود، مشکل آنان نیز حل خواهد شد که بر این اساس به منظور بازسازی، توان افزایی و شکوفایی استعدادهای افراد، نیازمند کار جمعی هستیم.
الهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز در این مراسم با بیان اینکه هشت سال از فعالیتهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره میگذرد، گفت: نگاه به روانشناسی در ساختار کشور و خانوادهها هنوز کمی منفی است، برخی خانوادهها مراجعه به روانشناس و مشاوره را مشکل میدانند.
وی با بیان اینکه روانشناسی در خدمت سلامت و روان است، اظهار کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مراجعه به روانشناس همانند مراجعه به پزشک امری ضروری است؛ البته روانشناسان و مشاورانی که دارای اخلاق حرفهای هستند و این امر مخصوص بیماران هم نیست.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با بیان اینکه در آینده نزدیک سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به یک سازمانی تبدیل شود که نگاه اول در تمام تصمیم گیریهای کشور باشد، افزود: با توجه به آسیبها باید نسبت به آموزش مهارتهای زندگی، ازدواج و ایجاد عزت نفس توجه اساسی شود و برنامهریزی پیشگیرانه داشته باشیم.
الهیاری با بیان اینکه مواردی که مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره کمیته امداد امام (ره) دارند موارد خاص و ویژهای است، تصریح کرد: کار مشاوره در این نهاد به شکل سیستماتیک و علمی صورت میگیرد که نیاز است به صورت قانون مطرح شود تا برای کل کشور اجرایی شود. برنامههایی که پایلوت شده قابل تعمیم به کل کشور و حتی برای دنیا است.
وی به ایجاد رویکرد روان درمانی برای فقرا، حاشیه نشینان، معتادان و روستاییان در جهان اشاره کرد و گفت: نیاز است روان درمانها و مشاورانی تربیت شوند که پاسخگوی فرهنگهای خاص باشند و برنامهریزی با این نگاه در آینده صورت گیرد.
الهیاری با بیان اینکه دیگر کشورها خواستار روان درمانی و مشاوره دینی و اسلامی از ما هستند، افزود: روان درمانی نیاز به بسته کامل دارد و باید به این سمت حرکت کنیم تا بتوانیم روان درمانی و مشاوره دینی و اسلامی را به دنیا به عنوان برندی برای جمهوری اسلامی ایران عرضه کنیم.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اظهار کرد: مشاوران کمیته امداد تجربه زیسته برای کار مشاوره و روان درمانی دارند و به عنوان بهترین کاندید برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر هستند؛ چرا که مهارتهای خودشان را در عمل توانستهاند حفظ کنند.
وی با اعلام آمادگی این سازمان برای برگزاری کارگاه بازآموزی و ارتقاء مشاوران این نهاد، یادآورشد: روانشناس و مشاور نیاز است خودش نیز در طول جلسات، روان درمانی شود که در جامعه ما این امر هنوز به درستی اجرا نمیشود؛ باید خانوادهها به مشاوران همانند پزشک خانواده مراجعه کنند و حتی مشاوران نیز باید در طول جلسات درمان شوند.
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