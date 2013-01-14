  1. هنر
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

با حضور نایب رییس مجلس/

نمایشگاه عکس "قابی برای آزادگی" ‌در فرهنگسرای ملل افتتاح می‌شود

نمایشگاه عکس "قابی برای آزادگی" ‌در فرهنگسرای ملل افتتاح می‌شود

نمایشگاه عکس "قابی برای آزادگی" با حضور حجت‌الاسلام ابوترابی نایب رییس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه 26 دی‌ماه در فرهنگسرای ملل افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن بیست و یکمین سال‌ ورود آزادگان به میهن اسلامی این جشنواره عکس، در سه بخش قبل از روزهای مبارزه (شامل عکس‌های دوران پیش از اسارت)، دوران مبارزه (‌ شامل عکس‌های ایام اسارت) و بخش سوم آن شامل دوران پس از مبارزه و اسارت برگزار می‌شود.

نمایشگاه "قابی برای آزادگی" روز 26 دی‌ماه با نمایش عکس دیده نشده‌ای از شهید سرافراز سیدعلی‌اکبر ابوترابی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران لشکری و کشوری در فرهنگسرای ملل برپا می‌شود.

نمایشگاه "قابی برای آزادگی" به همت موسسه پیام آزادگان با هدف پاسداشت ایثار و مقاومت آزادگان سرافراز در دوران سخت اسارت برگزار می‌شود. همچنین مرور خاطرات آزادگان، پرداختن به زندگی ایام پس از اسارت، فراهم کردن زمینه آشنایی جوانان و نسل امروز با بخشی از فرهنگ دوران دفاع مقدس از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.

نمایشگاه "قابی برای آزادگی" ساعت 16 روز سه‌شنبه 26 دی‌ماه افتتاح و تا سوم بهمن‌ماه در فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه صدر، میدان پیروز، خیابان قیطریه، بوستان قیطریه میزبان علاقمندان است.

کد مطلب 1790626

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