به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن بیست و یکمین سال‌ ورود آزادگان به میهن اسلامی این جشنواره عکس، در سه بخش قبل از روزهای مبارزه (شامل عکس‌های دوران پیش از اسارت)، دوران مبارزه (‌ شامل عکس‌های ایام اسارت) و بخش سوم آن شامل دوران پس از مبارزه و اسارت برگزار می‌شود.



نمایشگاه "قابی برای آزادگی" روز 26 دی‌ماه با نمایش عکس دیده نشده‌ای از شهید سرافراز سیدعلی‌اکبر ابوترابی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران لشکری و کشوری در فرهنگسرای ملل برپا می‌شود.



نمایشگاه "قابی برای آزادگی" به همت موسسه پیام آزادگان با هدف پاسداشت ایثار و مقاومت آزادگان سرافراز در دوران سخت اسارت برگزار می‌شود. همچنین مرور خاطرات آزادگان، پرداختن به زندگی ایام پس از اسارت، فراهم کردن زمینه آشنایی جوانان و نسل امروز با بخشی از فرهنگ دوران دفاع مقدس از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.



نمایشگاه "قابی برای آزادگی" ساعت 16 روز سه‌شنبه 26 دی‌ماه افتتاح و تا سوم بهمن‌ماه در فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه صدر، میدان پیروز، خیابان قیطریه، بوستان قیطریه میزبان علاقمندان است.