ارسال پیامک لغو بازدید از زندان اوین و رجایی شهر کار سازمان زندانها نبود

خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: چند ماه قبل وقتی رئیس سازمان زندانها میهمان اعضای کمیسیون امنیت ملی بود قرار شد چند نماینده مجلس برای تعامل بیشتر از زندانها بازدید کنند. در همین رابطه منصور حقیقت دوست رئیس کمیسیون امنیت ملی 24 دیماه اعلام کرد که روز دوشنبه اعضای این کمسیون از زندان اوین و رجایی شهر بازدید می کنند.

بر اساس این گزارش تمامی هماهنگیها برای این بازدید انجام شده بود تا اینکه در آخرین ساعات شبانه روز یکشنه پیامکی روی گوشی اعضای کمیسیون امنیت ملی ارسال شد که اعلام شده بود بازدید از زندان "اوین" و "رجایی شهر" لغو شده است!

گروهی از نمایندگان دلیل لغو بازدید را کم بودن نفرات برای بازدید، سفر برخی نمایندگان به میانمار و نشست خزر عنوان کرده و برخی دیگر گفتند: این یک اقدام سیاسی بوده است.

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی می گوید: قصدمان بازدید نامحسوس نبود و بازدید از زندان امری طبیعی برای نمایندگان مجلس است. اگر خدا بخواهد به زودی از زندان های استان تهران بازدید می کنیم.



سازمان زندانها بازدید نمایندگان از زندان اوین را لغو نکرد



در این میان سهراب سلیمانی مدیرکل زندانهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دلیل لغو بازدید نمایندگان از زندانهای تهران ارتباطی با سازمان زندانها ندارد چون تمامی هماهنگیها انجام شده بود و ما منتظر حضور آقایان بودیم.

وی گفت: البته هنوز تاریخ جدیدی برای بازدید مجدد ارائه نشده ولی همچنان ما آماده بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی هستیم و این لغو بازدید از سوی کمیسیون بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، لغو بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از زندان های تهران هنوز برای برخی از اعضا جای سوال دارد چرا که مهدی سنایی و هادی شوشتری می گویند: ما تنها پیامک را خواندیم و هیچ توضیحی به ما داده نشده است.