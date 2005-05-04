شهيد مطهري پاسخگوي نيازهاي زمان خود بود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، در اين مراسم كه روحانيون مستقر و طرح هجرت بلند مدت ، تعداد زيادي از علماء و فضلاي حوزه علميه و برخي از مسئولان شركت داشتند ، در مورد سير مطالعاتي كتب و آثار شهيد ، جامعيت شخصيت وي ، راههاي عملي ساختن افكار و آثار استاد مطهري ، به تفصيل بحث شد .

بر اساس اين گزارش ، حجت الاسلام مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس طي سخناني در مراسم فوق ، به بررسي آثار و افكار شهيد مطهري پرداخت و گفت : شهيد مطهري جامعيت خود را از حوزه هاي علميه گرفت ، به نيازهاي زمان خودش نگاه كرد و مطابق با آن نيازها ، سؤالات را گرفت و به منابع و گنجينه هاي معارف رجوع كرد و با تدريس ، سخنراني و تأليف خدمات فرهنگي - علمي زيادي را به جامعه ارائه كرد .