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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۱۸

در ميزگرد بررسي راههاي گسترش افكار شهيد مطهري عنوان شد :

شهيد مطهري پاسخگوي نيازهاي زمان خود بود

ميزگرد بررسي راههاي بسط و توسعه افكار و آثار علامه شهيد استاد مطهري روز گذشته در محل سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان برگزار شد .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، در اين مراسم كه روحانيون مستقر و طرح هجرت بلند مدت ، تعداد زيادي از علماء و فضلاي حوزه علميه و برخي از مسئولان  شركت داشتند ، در مورد سير مطالعاتي كتب و آثار شهيد ، جامعيت شخصيت وي ، راههاي عملي ساختن افكار و آثار استاد مطهري ، به تفصيل بحث شد .

بر اساس اين گزارش ، حجت الاسلام مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس طي سخناني در مراسم فوق ، به بررسي آثار و افكار شهيد مطهري پرداخت و گفت : شهيد مطهري جامعيت خود را از حوزه هاي علميه گرفت ، به نيازهاي زمان خودش نگاه كرد و مطابق با آن نيازها ، سؤالات را گرفت و به منابع و گنجينه هاي معارف رجوع كرد و با تدريس ، سخنراني و تأليف خدمات فرهنگي - علمي زيادي را به جامعه ارائه كرد .

کد مطلب 179322

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