آخرین وضعیت آوارگان میانمار/ هلال احمر در انتظار چراغ سبز ارسال کمکها

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر که اواخر دیماه سال جاری همراه با هیئتی متشکل از گروهی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، وزارت امور خارجه و هلال احمر برای ارزیابی وضعیت منطقه جنگ زده میانمار به این کشور اعزام شده بودند در نشستی خبری آخرین وضعیت این کشور را ا لحاظ نیازهای امدادی و اجتماعی تشریح کرد.

وی گفت: کشور میانمار که در همسایگی چین، بنگلادش، لائوس و تایلند قرار دارد به دلیل اختلافات قومی و قبیله ای اکنون به کشوری جنگ زده تبدیل شده و وضعیت مردم این کشور بحرانی است. مینمار به کشور قومیتها معروف است چرا که بیش از 140 قومیت در این کشور زندگی می کنند که 4 درصد آنها مسلمان و 4 درصد هم مسیحی و الباقی از سایر قومیتها به ویژه بودایی هستند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت معیشتی و اقداماتی که هلال احمر تاکنون انجام داده است در بخشهای ذیل به صورت کوتاه توضیح داد:

مشکلات آوارگان میانمار:



نبود امنیت برای آوارگان

مصرف بالای برنج و رشته به عنوان قوت اصلی شهروندان

نبود داروی کافی در منطقه

افزایش بیماریهای گوارشی و تنفسی

نیاز به ایجاد خانه های موقت

زندگی شهروندان ایرانی در میانمار

محمود مظفر گفت: نکته قابل تامل این بود که وقتی در گورستان این کشور قدم می زنید شاهد نامهای خانوادگی ایرانی اعم از اصفهانی، شیرازی و حتی مازندرانی هستیم. چراکه بازرگانان ایرانی از راه خلیج سنگال به میانمار رفت و آمد داشتند و در این شهرها هنوز هم ایرانیان زیادی زندگی می کنند.

عضو تیم ارزیابی اعزامی از سوی هلال احمر ایران به میانمار اعلام کرد: هلال احمر ایران در نخستین محموله خود تعداد 250 دستگاه چادر، پتو و 50 ست ظروف و دو تن بیسکویت و سوپ آماده را با پرواز به صلیب سرخ کشور میانمار تحویل داد که هزینه آن بیش از 200 هزار دلار بود ولی همچنان این کشور به کمکهای بیشتری نیاز دارد. حتی در نظر داریم تا کمژهای درمانی و اعزام پزشکان متخصص هم به این کشور داشته باشیم.

پیشنهاد ایجاد سفارتخانه ایران در میانمار

مظفر گفت: محل استقرار ما شهر یانگون بود و توانستیم با استاندار و سه وزیر این کشور نشستهایی داشته باشیم. در این میان چند پیشنهاد هم از سوی ایران ارائه شد. اول اینکه یک سفارتخانه در این کشور ایجاد شود و دوم حضور علمای مسلمان و بودا در حوزه های علمیه ایران و گفتگو با علمای کشور و سوم ادامه کمکهای ایران به میانمار، که منتظر چراغ سبز میانمار هستیم.

مردان لنگ پوش میانماری!

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر یکی از نکات جالب در میانمار را پوشش مردان عنوان کرد و گفت: بیشتر مردان میانمار از لنگ قرمز استفاده می کنند. البته استفاده از قمه هم در درگیریها مرسوم است و از سلاح گرم کمتر استفاده می شود. هر چند صلیب سرخ میانمار قوی است ولی هم اکنون هلال احمرهای ترکیه، سنگال، استرالیا، اندونزی و قطر در این کشور امدادرسانی می کنند.

نیاز به حضور خیریه ها نیست

خبرنگار مهر در مورد اینکه برخلاف کشورهایی مانند ترکیه چرا هلال احمر از ظرفیت خیریه های کشور در اینگونه بلایا استفاده نمی کند گفت: ترکیه هلال احمر NGO محور دارد ولی هلال احمر ایران خودش به تنهایی یک NGO قوی با تجربه و امکانات خوبی است و به دلیل موارد امنیتی خودش پیش قدم می شود چون امکان خطر وجود دارد. ولی خیریه ها می توانند کمکهای جمع شده به هلال احمر برای توزیع و ارسال تحویل دهند.

مظفر گفت: هم اکنون کمپهایی برای مسلمانان و بودائیان ایجاد شده ولی نکنه قابل تامل این بود وقتی که در میان آوارگان قرار داشتیم به ویژه مسلمانان درخواست کمک بیشتری از سوی ایران داشتند و توقع داشتند کشورهای مسلمان بیشتر حمایت کنند.