ادامه خشونت بودائیان علیه مسلمانان/ اعلام وضعیت فوق العاده در میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی گسترش خشونت بودائیان علیه مسلمانان در میانمار، دولت این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

در روزهای گذشته بودائیان میانمار در موج جدید خشونت های خود علیه مسلمانان اقدام به آتش زدن مسجدی در شهر "میختیلا" کردند.

به نوشته آسوشیتدپرس، بودائیان علاوه بر سوزاندن مسجد، خانه های مسلمان را در این شهر که از چوب ساخته شده اند، به آتش کشیدند.

بر اساس این گزارش در هفته گذشته بودائیان میانمار نزدیک به 60 واحد مسکونی متعلق به مسلمانان در شهر "یامتین" را آتش زدند که بر اساس اعلام دولت میانمار، در نتیجه موج جدید خشونت های بودائیان علیه مسلمانان در یک هفته اخیر 32 نفر کشته شده اند.

خشونت بودائیان علیه مسلمانان در میانمار سابقه ای طولانی دارد، اما از سال گذشته این خشونت ها رنگ جدی تری به خود گرفت به طوری که ایالت راخین به مدت چند ماه شاهد کشته شدن مسلمانان به دست بودائیان بود.

این خشونت ها با محکومیت جهانی روبرو شده و کشورهای مسلمان به ویژه ایران با ارسال کمک های انسان دوستانه به مسلمانان میانمار خواستار پایان این خشونت ها شده اند.